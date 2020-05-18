滙豐Reward+程式新功能　可即時兌換飛行里數

▲ 滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管Greg Hingston（左）透露，是次將推出即時兌換飛行哩數功能，讓客戶在應用程式內即時兌換亞洲萬里通、Avios及KrisFlyer飛行里數。

滙豐（00005）宣布，滙豐Reward+應用程式已新增兩大功能。客戶現時可透過滙豐Reward+應用程式，即時兌換亞洲萬里通飛行哩數。同時亦可透過程式內的「獎賞錢」e-shop，即時兌換禮物及禮券。

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滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管Greg Hingston指出，雖然早前受到新冠肺炎疫情影響，港人都未能外出旅遊。但相信疫情過後，熱愛旅遊的港人會繼續外出旅行，因此是次將推出即時兌換飛行哩數功能，讓客戶在應用程式內即時兌換亞洲萬里通、Avios及KrisFlyer飛行里數，無需繳付300港元的飛行優惠計劃年費。但值得注意的是，Avios及KrisFlyer兌換僅適用於匯豐卓越理財信用卡持有人。

▲ 滙豐Reward+應用程式已新增兩大功能，分別為「兌換飛行里數」及「獎賞錢e-shop」。（匯豐發佈會截圖）

▲ 1分獎賞錢，可兌換10亞洲萬里通里數。（匯豐發佈會截圖）

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀即場提供示範，用家現時可在程式中，選擇「兌換飛行里數」功能，再輸入亞洲萬里通資料，就能即時進行兌換程序，毋需再等待批核。例如1500「獎賞錢」，就可兌換15000亞洲萬里通飛行哩數，即台灣來回機票一張。此外，由5月19日至6月21日，客戶透過滙豐Reward+兌換「亞洲萬里通」里數，可享額外10%里數優惠，即$1「獎賞錢」可兌換11「亞洲萬里通」里數。

▲ 值得注意的是，Avios及KrisFlyer兌換僅適用於匯豐卓越理財信用卡持有人。（匯豐發佈會截圖）

▲ 例如1500「獎賞錢」，就可兌換15000亞洲萬里通飛行哩數，即台灣來回機票一張。（匯豐發佈會截圖）

此外，Greg Hingston亦指，受到新冠肺炎疫情影響，網上購物成為新趨勢。因此新增「獎賞錢e-shop」功能，客戶可直接透過獎賞錢兌換禮品及禮券，包括：氣炸鍋、藍牙耳機、湯包禮券等。值得一提的是，滙豐信用卡持有人在「獎賞錢」e-Shop 換領禮品時，均享有年資折扣優惠，客戶的持卡年期愈長，所享折扣愈。而且由明日（19日）到7月5日，客戶兌換禮品時，可以低至5折換購禮品。

▲ 全新「獎賞錢e-shop」功能，客戶可直接透過獎賞錢兌換禮品及禮券，包括：氣炸鍋、藍牙耳機、湯包禮券等。（匯豐發佈會截圖）

滙豐Reward+應用程式已經錄得超過70萬人次下載。其中，該應用程式中的「賞付款」功能受歡迎，交易次數至今已超過110萬次。

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責任編輯：曾曉汶