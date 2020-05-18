台總統府遭入侵曝光「機密文件」　當局澄清內容為偽造

▲ 台灣總統府爆出黑客入侵事件，有機密資料被竊，更經電郵傳送至當地媒體。

台灣總統蔡英文將於5月20日，展開第二任期。連任前夕，卻爆出總統府遭黑客入侵事件，有機密資料被竊，更經電郵傳送至當地媒體，內容包括總統府幕僚紀錄蔡英文4月與蘇貞昌兩次會面、府內高層人員及內閣的人事安排等。台灣總統府事後發聲明，指出有關電郵屬偽變造的文件，內容臆測拼貼，非屬事實。另有台灣國安人士估計，事件有政治目的。

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台灣總統府周五（15日）晚及周六（16日）連續兩天，疑遭黑客入侵。有多間傳媒電郵收到由官方發出，附有蔡英文總統的會議紀錄、行政院人事推薦名單等文件，郵件署名為「ser lo」，當中附加檔案包括標題為「打賴路徑說」、「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」、「無德的蔡英文，密室協商來分贓」、「對決談參攻擊版」等資料。總統府就事件報案，刑警局將接手調查。

Google已將發件帳戶標記為危險帳號，呼籲Gmail用家不要點選連結，不要下載附件，若認識這位寄件者，亦不用回覆電子郵件。

民進黨立委王定宇、張宏陸認為，國安局將總統府列為A級防護機構，若連總統府都可以遭入侵，是一個非常嚴重的問題，並質疑黑客攻擊最可能來自中國。國安局曾在立法院表示，愈接近5月20日，來自中國的黑客攻擊事件持續增多，而在過去一個月，針對政府機關、民間設施等攻擊事件已飆升超過5成。

責任編輯：姚慧儀