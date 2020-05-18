  • 28°C
香港時間 : 2020518日 (一) 14:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台總統府遭入侵曝光「機密文件」　當局澄清內容為偽造

科技 13:53 2020/05/18

分享：

台灣總統府爆出黑客入侵事件，有機密資料被竊，更經電郵傳送至當地媒體。

台灣總統蔡英文將於5月20日，展開第二任期。連任前夕，卻爆出總統府遭黑客入侵事件，有機密資料被竊，更經電郵傳送至當地媒體，內容包括總統府幕僚紀錄蔡英文4月與蘇貞昌兩次會面、府內高層人員及內閣的人事安排等。台灣總統府事後發聲明，指出有關電郵屬偽變造的文件，內容臆測拼貼，非屬事實。另有台灣國安人士估計，事件有政治目的。

黑客暗網賤賣Zoom帳號　涉逾50萬名用戶

【新冠肺炎】英美政府情報機構發警告　黑客圖竊研究成果

台灣總統府周五（15日）晚及周六（16日）連續兩天，疑遭黑客入侵。有多間傳媒電郵收到由官方發出，附有蔡英文總統的會議紀錄、行政院人事推薦名單等文件，郵件署名為「ser lo」，當中附加檔案包括標題為「打賴路徑說」、「蔡總統分贓姐夫劉錦添好友」、「無德的蔡英文，密室協商來分贓」、「對決談參攻擊版」等資料。總統府就事件報案，刑警局將接手調查。

Google已將發件帳戶標記為危險帳號，呼籲Gmail用家不要點選連結，不要下載附件，若認識這位寄件者，亦不用回覆電子郵件。

民進黨立委王定宇、張宏陸認為，國安局將總統府列為A級防護機構，若連總統府都可以遭入侵，是一個非常嚴重的問題，並質疑黑客攻擊最可能來自中國。國安局曾在立法院表示，愈接近5月20日，來自中國的黑客攻擊事件持續增多，而在過去一個月，針對政府機關、民間設施等攻擊事件已飆升超過5成。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆
2020/04/23
【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆
Thunderbolt晶片爆漏洞　黑客五分鐘竊MacBook用戶資料
2020/05/12
Thunderbolt晶片爆漏洞　黑客五分鐘竊MacBook用戶資料
【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與
2020/05/04
【新冠肺炎】英媒：俄伊黑客擬竊疫苗機密　中國或有參與
【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom
2020/05/16
【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom
網絡保安 政治 蔡英文 台灣總統府 黑客 台灣 Google Gmail 偽造 民進黨

上一篇文章

滙豐Reward+程式新功能　可即時兌換飛行里數

下一篇文章

Zoom周日服務一度癱瘓　公司指已修復問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

HTC新無線耳機曝光　向AirPods致敬？
HTC新無線耳機曝光　向AirPods致敬？
【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用
【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用
【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom
【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時
Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時
【iPhone傳聞】再見Lightning？網傳2021新iPhone採無孔設計
【iPhone傳聞】再見Lightning？網傳2021新iPhone採無孔設計