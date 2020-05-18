【遙距營商計劃】D-Biz資助申請指南出爐　3大「中伏位」逐個捉！

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，其中為數5億元的「遙距營商計劃」(下稱D-Biz)採取特快批核，大約10個工作天內可獲申請結果，科技業界近日熱烈討論，今日(18日)D-Biz正式接受申請，資助申請指南於香港生產力促進局的網站出爐，內有更詳盡有關申請D-Biz的細節，不過在各位申請之前，筆者都想指出一些「中伏位」，幫助大家消化這份申請指南。

避免太遲交申請「白做」

第一，「遙距營商計劃」的資助總額只有 5 億元，每間公司最多可申請3個方案，每個方案上限資助10萬元，最多可獲30萬元資助，最多有3000個名額，不過假設每間公司都成功「攞盡」30萬資助， 5 億元只夠分給1667間公司，又或者反過來看，預料3000間公司受惠，每間公司可分到約16.7萬元，而計劃亦難免會以先到先得的方式去批核，有意申請的需要留意申請的時間，避免太遲遞交申請而「白做」。

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70%撥款在6個月後發放

第二，假如項目獲批，企業最初只會獲得資助額的30%首期撥款，餘下的款項，需要在完成為期6個月的D-Biz計劃後，在兩個月內以電子形式向秘書處提交最終報告、成果證明、開支收據副本的文件，才能成功取得終期撥款。換言之，申請計劃的企業最好確保自己在6個月內不會結業，以免計劃遭終止。

保留設備最少一年

第三，購買、租用或訂購項目所需設備/硬件、軟件等，如在項目期內產生，均可獲得資助，為期最多6個月(不論其他項目成果完成與否)，不過除非先取得批准，否則申請人須在項目完成或終止後，保留設備最少一年，意味如租用設備，後續如要繼續租用需自費，又或者如果是政府資助購買的，需要保留設備最少一年，故申請人需要考慮設備是否長遠有用。

最後，由於香港生產力促進局於網上早已公布服務供應商參考名單，加上又在評審準則列明會考慮服務供應商的能力，所以大家最好還是小心選擇有口碑的服務供應商，以順利取得資助。

項目申請時間：2020年5月18日上午9時 至 2020年10月31日下午6時

資助申請指南

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