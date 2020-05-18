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【兩會2020】馬化騰計劃兩會提7份建議　涉及產業互聯網等主題

金融經濟 13:32 2020/05/18

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兩會在即，馬化騰計劃提交7份書面建議。

全國人大和政協會議（全國兩會）在即，全國人大代表、騰訊（00700）董事會主席兼首席執行官馬化騰計劃向兩會提交7份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等問題。

馬化騰結合產業互聯網在新冠肺炎疫情防控、復工復產復學過程中的重要作用建議：

1.加快制定產業互聯網國家戰略，壯大數字經濟；

2.發揮「互聯網+」優勢助力「後脫貧時期」鄉村振興；

3.加大新基建在農村地區的部署和投入；

4.讓廣大農民共享數字經濟發展紅利；

5.推進制度與技術創新，提升醫療衛生服務、增加醫務人員獲得感；

6.進一步提升我國金融科技水平；

7.積極應對金融開放背景下的國際競爭與挑戰等。

馬化騰連續四年建言粵港澳大灣區建設

此外，馬化騰建議將大灣區打造成為中國乃至世界的自然教育中心。

在《關於推動深圳中國特色社會主義先行示範區建設取得新突破的建議》中提出，從制度建設、統籌規劃、創新驅動、風險防範等方面入手，大力推進深圳中國特色社會主義先行示範區建設。

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