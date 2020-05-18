中國科研團隊發現　兩種可阻斷新冠病毒人源抗體

據新華社報道，中國科研團隊近日在美國《科學雜誌》（Science）在線發表論文，及發現兩種可有效阻斷新冠肺炎病毒的人源單克隆抗體，可望用於抗新冠藥物和疫苗的研發。

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報道指出，研究人員從新冠肺炎康復者的外周血單核細胞中分離出4種人源單克隆抗體。實驗顯示，該4種抗體均有能力中和新冠肺炎病毒。當中，分別為B38和H4的兩種抗體能夠阻斷新冠病毒刺突蛋白的受體結合域與其受體「血管緊張素轉化酶2（ACE2）」的結合。事實下，曾有多項研究顯示，新冠肺炎病毒主要通過其表面刺突蛋白受體結合域與人體細胞上的ACE2結合，實現感染。

B38和H4分別識別受體結合域的不同表位，在小鼠實驗中，證實這兩種抗體能降低感染小鼠肺部的病毒量，具治療效果。報道又指，兩種抗體還可被混合使用，更有效抑制病毒感染。研究人員指出，最新研究可為疫苗設計提供了基礎。

是次研究是為中國首都醫科大學、中國科學院微生物研究所、中國科學院天津工業生物技術研究所、深圳市第三人民醫院等多家單位參與。

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