【中美5G角力】中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅

▲ 【中美5G角力】中國基站突破20萬座 中美下一戰不用關稅

新冠肺炎疫情無阻中美5G技術角力。美國特朗普政府延長封殺華為1年，禁止美企與華為交易。中國5G網絡繼續普及，中國全國5G基站數量突破20萬座。美國傳媒形容，中美角力下一戰不會再用關稅，而中國推進5G技術的認真程度沒有國家能夠比擬。

疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序

日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失

中國工業和信息化部副部長陳肇雄周日（17日）表示，中國正加快推進5G商用計劃，全國開通5G基站數量已超過20萬座；中國數碼經濟蓬勃發展，正成為創新驅動發展的主要動力。

中國截至3月底已經有5,000萬5G網絡數據用戶。移動通訊市場研究商GSMA Intelligence預期，按人頭計，中國到2020年年底全球5G市佔率會達到70%，即使歐美日韓等地佔比預料明年開始增加，中國5G用戶人數到2025年仍會佔全球一半，達到8億人以上。

華為崛起 美媒：多得中國政府5850億支持

5G基站「不含美國成份」 特朗普封殺華為不奏效

美國財經雜誌《巴隆氏》（Barron's）形容，中美關係在新冠肺炎疫情下更加緊張，新一輪鬥法的着力點不會再是關稅，而是科技；5G通訊、人工智能、大數據會支配未來數十年的世界，中美都不想落後，這跟蘇聯和美國當年太空競賽沒有太大差別。

文章指，中國至今是在這場競賽中更為認真的一方；論5G投資和基建部署，沒有國家能與中國相提並論。中國已為未來5年5G網絡建設需求，預留出1.2萬億人民幣，相當於1,700億美元；中國在疫情之下亦運用了5G網絡，為病人做超聲波診斷，以及駕駛自動車清潔武漢街道等工作。

華為手機「戒奶」美國零件 但尚有一大弱點

美國5G頻譜分配內鬨不斷「特朗普摔一跤」

文章續稱，美國相比之下，5G投資大部分都來自私人領域，至今只有部分城市和體育館等地點有5G網絡服務，而且華府更未拿出5G網絡頻譜分配方案。

特朗普政府上周五（15日）公佈對華為新一輪限制，擴大至禁止全球使用美國技術的晶片廠商與華為交易。台灣晶片商台積電（TSM）預料首當其衝，對華為相信亦有顯著衝擊。

地緣風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）地緣科技研究主管Paul Triolo稱，美國向華為再次出手，對中美關係短期內即會有影響。他預期，中國會把部分美企列入「不可靠實體清單」，予以制裁還擊美國。

【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失

中美兩種5G制式比拼 五角大樓心急如焚

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之