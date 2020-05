鮑烕爾唱好經濟 「不會與美國對賭」 道期升近400點

▲ 聯儲局主席鮑烕爾對美國經濟前景樂觀,直言不會與美國經濟對賭。(資料圖片)

新型冠狀病毒疫情重挫美國經濟,失業率飆升,美國勢陷技術衰退。惟聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)對前景仍樂觀,強調不會與美國經濟對賭(wouldn’t want to bet against the American economy)。鮑威爾唱好經濟,道期向好,升近400點。

鮑威爾接受哥倫比亞廣播公司(CBS)《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)訪問時大派定心丸,直指長期甚至是中期來看,不會與美國經濟對賭。

鮑威爾承認短期來講情況嚴峻,他預期,失業率將升至25%,今季國民生產總值(GDP)跌幅或高達30%,但他對美國經濟堅韌度、度過疫情難關的能力有信心,斷言美國不會再次出現經濟大蕭條。

鮑威爾表示,第3季美國經濟恢復增長機會十分高,有理由相信經濟會在今年下半年反彈。不過他亦指出,經濟回復的速度不會太快,於年底完全恢復是不太可能發生。

美股3月急跌後,很快強力反彈,收復不少失地,但5月以來,一直處於橫行格局,標指一直在200天綫樓上及50天綫樓下徘徊,缺乏明顯方向,鮑威爾樂觀言論,為市場打下強心針。

