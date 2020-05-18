鮑烕爾唱好經濟 「不會與美國對賭」 道期升近300點

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【中美5G角力】中國基站突破20萬 中美下一戰不用關稅
新型冠狀病毒疫情重挫美國經濟，失業率飆升，美國勢陷技術衰退。惟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對前景仍樂觀，強調不會與美國經濟對賭（wouldn’t want to bet against the American economy）。鮑威爾唱好經濟，道期向好，升近300點。
鮑威爾接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問時大派定心丸，直指長期甚至是中期來看，不會與美國經濟對賭。
鮑威爾對美國經濟堅韌度、度過疫情難關的能力有信心，認為美國不會再次出現經濟大蕭條，有信心經濟會在今年下半年開始反彈。
不過，短期來講，鮑威爾承認情況嚴峻，美國經濟要一段時間回能回復，除非疫苖面世，否則消費者仍會缺乏信心。他預期，失業率將升至25%。
美股3月急跌後，很快強力反彈，收復不少失地，但5月以來，一直處於橫行格局，標指一直在200天綫樓上及50天綫樓下徘徊，缺乏明顯方向。
責任編輯：林建忠
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