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Zoom周日服務一度癱瘓　公司指已修復問題

科技 13:15 2020/05/18

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在剛過去的周日（17日），不少用戶反映在視像會議服務中，遇到音訊和視訊問題，而且系統一度出現故障，導致用戶無法使用視像會議服務。

視像會議平台Zoom在新冠肺炎疫情期間爆紅，但同時屢次爆發資安問題，多次被外媒踢爆存在安全漏洞，或會洩漏用戶個人資訊。而在剛過去的周日（17日），不少用戶反映在視像會議服務中，遇到音訊和視訊問題，而且系統一度出現故障，導致用戶無法使用視像會議服務。

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據網路停擺自動偵測網站DownDetector研究指出，Zoom視像會議服務在周日一整天都無法正常存取，網路更出現逾600條相關評論。而他們所收到的回報問題中，有72%與視像會議有關，與登入有關則佔26%。而個案數字在美國東部時間17日上午9 時左右（即香港時間晚上9 時左右）開始飆升。

對此，Zoom確認收到不少用戶的回報，並在官方Twitter發表聲明，表示Zoom團隊正努力調查無法正常登入Zoom視像會議的原因，並指出是次影響僅局限於部分用戶。但有用戶反映不滿，在Twitter回應指，多個用戶已從不同國家、裝置或平台多次測試，結果都無法登入Zoom，並不認為問題僅限於少數用戶。另外，亦有一位用戶表示找到成功啟動Zoom視像會議的方法，就是將等候功能（Waiting Room）關閉並選擇允許「在主持人之前就加入」。

用戶@HeatherDCook表示，使用Zoom的最大原因在於其會議可允許超過100人參與，但她在舉行會議時，有150多人試圖連線進入，但所有人都遇到視訊和音訊問題。即時她試圖改用手機取代電腦，但依然沒有人在會議中聽到她的聲音。

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據外國網站Digital Trends報道，Zoom發言人指問題已經修復，受此問題影響的Zoom用戶現可重新啟動連線，就可以再次主持、加入或參加Zoom視像會議。公司將繼續評估對某部分用戶構成影響的原因，並持續監控以確保不再有無法正常操作的問題出現。

Zoom發言人指問題已經修復，受此問題影響的Zoom用戶現可重新啟動連線，就可以再次主持、加入或參加Zoom視像會議。（官方Twitter截圖）

責任編輯：施雯雯

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