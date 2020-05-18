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五大行升中芯目標價 

金融經濟 12:51 2020/05/18

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五家大行調升中芯國際 （00981） 目標價，當中以野村調升幅度最大。野村將中芯目標價由原本10元大升至19元，評級維持「中性」。五家大行中最牛的是美銀，美銀將中芯目標價升至21元。

大摩、瑞信及大和分別將中芯目標價調整至18元、17.6元及11.5元。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月18日（星期一）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 中芯國際
（00981） 		沽售 10 11.5
大摩 中芯國際
（00981） 		減持 持有 12.2 18
大摩 中國華融
（02799） 		減持 1.53 0.74
中銀國際 德 視 佳
（01846） 		買入 12 8.9
星展 新世界發展
（00017） 		買入 11.6 11.2
美銀 中芯國際
（00981） 		中性 18.5 21
野村 中芯國際
（00981） 		中性 10 19
瑞信 美團點評-W
（03690） 		跑贏大市 132 139
瑞信 中芯國際
（00981） 		中性 17 17.6
瑞銀 福耀玻璃
（03606） 		買入 28 24
摩通 中國飛鶴
（06186） 		中性 增持 13.8 15
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

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