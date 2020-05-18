五大行升中芯目標價 

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【騰訊股價】騰訊雲中標中國銀聯「銀聯云」建設項目
五家大行調升中芯國際 （00981） 目標價，當中以野村調升幅度最大。野村將中芯目標價由原本10元大升至19元，評級維持「中性」。五家大行中最牛的是美銀，美銀將中芯目標價升至21元。
大摩、瑞信及大和分別將中芯目標價調整至18元、17.6元及11.5元。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月18日（星期一）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|中芯國際
（00981）
|沽售
|10
|11.5
|大摩
|中芯國際
（00981）
|減持
|持有
|12.2
|18
|大摩
|中國華融
（02799）
|減持
|1.53
|0.74
|中銀國際
|德 視 佳
（01846）
|買入
|12
|8.9
|星展
|新世界發展
（00017）
|買入
|11.6
|11.2
|美銀
|中芯國際
（00981）
|中性
|18.5
|21
|野村
|中芯國際
（00981）
|中性
|10
|19
|瑞信
|美團點評-W
（03690）
|跑贏大市
|132
|139
|瑞信
|中芯國際
（00981）
|中性
|17
|17.6
|瑞銀
|福耀玻璃
（03606）
|買入
|28
|24
|摩通
|中國飛鶴
（06186）
|中性
|增持
|13.8
|15
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