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WeLab推出#HKCashDrop　即日起可申請1萬元免息貸款

金融經濟 12:34 2020/05/18

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WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智

本港獨角獸WeLab宣布，即日起正式推出#HKCashDrop，接受申請10,000元免息貸款。申請人只需在網上提交申請，最快可於即日獲批。

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，考慮到政府可在未來3個月內發放10,000元現金，因此為#HKCashDrop設定為期5個月的免息免手續費貸款。據調查結果顯示，近70%的受訪者計劃將#HKCashDrop這筆錢用於日常生活支出。

#HKCashDrop申請流程：

即時申請 - 3分鐘全網上申請，只需填寫申請表，以及預備用作身份，及存款驗證的身份證明文件和自動櫃員機卡。

即時直接收取款項 - 當免息貸款成功批核，受惠人最快可於1天內，在指定的銀行戶口收到10,000元。

自用或捐贈 - 如受惠人想用作捐款用途，可協助捐贈予2個慈善機構，包括惜食堂和香港樂童行。如希望捐款予其他慈善機構，亦可自行安排。

5個月後償還款項 - 成功申請後，受惠人可在5個月後償還款項。如果免息貸款到期日後亦未償還款項，貸款將會自動轉為12個月的個人分期貸款以抵消部分營運成本。

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