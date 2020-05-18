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【零售寒冬】一田購物優惠日28日開鑼　連續七日最平一折

商業 12:32 2020/05/18

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一田百貨行政總裁黃思麗表示，為了令顧客能安心購物，故在籌備過程中構思多項全新安排，例如網上預先登記入場、延長超市優惠期至四週等。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情有所緩和，市民消費意欲亦提升。半年一度的一田購物優惠日將於本月28日至6月3日舉行，大會針對疫情推多項全新安排，以增加消費者信心，冀整體營業額能與去年持平。

【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元 5月18至19日抽籤發售

優惠產品包括BOSCH手提攪拌機售$29（5月30日限定）、TCL50寸4k UHD ANDROID TV $3280(41折)等。是次之一田購物優惠日參與分店達12間，另增設10個特別展場同步開催，帶來逾萬件貨品1折起優惠。因應疫情爆發，今年優惠日特別加開2天，首度連減7日，更首設百貨部門入場名額。其中，5月28至30日及6月3日指定會員優先登記，5月20日早上10時起則開放登記；另外5月31日至6月2日為公眾開放，以分散人流。

一田百貨行政總裁黃思麗表示，為了令顧客能安心購物，故在籌備過程中構思多項全新安排，例如網上預先登記入場、延長超市優惠期至四週等，冀整體營業額能與去年持平。而是次安排需要額外增聘額外約800名兼職人手，以確保運佢暢順。她又提到，在早前舉行之一連12日eShop率先搶活動方面，整體生意額比去年增107%。展望未來，雖然整體市況受眾不明朗因素影響，但對一田的前景仍保持審慎樂觀態度。

【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？

記者：蘇穎琪

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