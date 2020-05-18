【華為風暴】對美國出招封殺失望　董事長郭平：撕裂只帶來衝擊（不斷更新）

▲ 華為將於今（18日）起一連3日，在深圳召開第17屆分析師大會（HAS 2020）。

華為將於今（18日）起一連3日，在深圳召開第17屆分析師大會（HAS 2020）。華為輪值董事長郭平、華為常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤、華為消費者 BG 全球生態發展部總裁汪嚴旻等將發表主題演講。

>>>【華為手機】華為Honor X10即將發布 上市前諜照率先曝光

>>>【美國制裁】華為自強不息 夥意法半導體研科技晶片

【16:11】華為輪值董事長郭平在會上提到，過去一年在大量技術不能獲得的情況下，華為履行法規承諾，過程相當艱難，經營有巨大壓力。但根據2019年財政年報，華為去年營收高達8588億元人民幣，其中淨利潤為627億。雖然經營困難，但成績能持續保持。

但直到兩天前，美國計劃修訂出口規定，阻止全球芯片供應商供貨給中國電訊設備生產商華為及其子公司。郭平坦言，對此相當失望，不了解為何美國不容許華為與全球共同發展，進一步撕裂只會對社會及發展帶來嚴重衝擊。

【16:25】郭平強調，華為將會持續將重心放到ICT技術上，包括5G、雲端。同時華為亦發出聲明，指華為強烈反對美國政府修改規則。被美國政府無辜列入清單以來，華為一直努力向前發展。然而，美國政府一直無視華為的努力，無底線修改產品規則，而且規定相當有破壞力，對全球170個國家超過30億用戶會受到嚴重影響。美國政府為了打擊別國的技術，與一直鼓吹保護網絡安全的問題自相矛盾，讓全球產業帶來衝突加劇。美國用自家優勢打擊其他企業，最後傷害的只會是美國自身的利益。現時預計華為的業務將會受到影響，但依然會尋找不同解決方式，繼續努力經營。

【16:46】華為常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤則提到，在歐洲發展方面，華為將會持續與合作夥伴共同發展數碼技術，例如研發更多ICT生態技術平台，構建智能世界，協助歐洲營運商解決問題。

而受到中美貿易戰影響下，美國對華為施行禁售令制裁後，華為於2019年5月16日後推出的手機都不會搭載GMS。因此華為目前亦正不斷拓展自家研發的HUAWEI Mobile Service（HMS）系統生態圈。華為消費者BG全球生態發展部總裁汪嚴旻表示，過去一年華為加大投入資金到HMS。截止上季，HMS已有將近140萬全球開發者，與2019初相比有150%增長。而目前要開發一個全新生態系統，就要先滿足當地化消費者的應用及服務，因此已積極與多間歐洲企業商討合作，包括News UK、法國搜尋器Qwant等。

【17:03】郭平稱，去年華為被列入黑名單後，業務有莫大影響，每個季度銷售量的增長速度出現下滑情況。而近日美國政府又再修訂出口規定，因此現時華為今年的具體業務發展仍難有清楚判斷，「求生存」是華為現時唯一要做的事情。

華為官方資料顯示，本屆華為分析師大會將一如以往，談論雲端戰略、數碼轉型、5G、物聯網等技術，同時聚焦3大看點，包括：華為對於全球化合作的思考，如何發揮ICT技術價值應對未來世界的不確定性；如何持續創新為人類社會進步做貢獻；如何推動產業發展和生態建設，實現合作共贏。

在分析師大會前夕，華為就宣布將正式進軍汽車產業，聯合大陸一汽集團、東風集團、上汽集團等首批18間車廠成立「5G汽車生態圈」，加速5G技術在汽車產業的商用進程，打造消費者感知的5G汽車。而更多相關消息，相信華為將會在分析師大會上透露，屆時本網將持續跟進報道。

>>>華為綫上發佈nova 7系列電話 售價2,668元起

責任編輯：曾曉汶