南韓足球閉門作賽 球會請「特別觀眾」打氣惹非議

▲ 南韓首爾足球會在觀眾席上放置塑膠人偶，為球員舉牌打氣。圖片上載至社交媒體後，眼尖的網民隨即發現有問題。

隨著全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情逐漸緩和，部分體育賽事可如期舉行，改作閉門作賽。場內球員落力表現，看著空蕩蕩的觀眾席，沒有群眾歡呼，氣氛總是大打折扣。在南韓足球賽事K聯賽（K-League）上，首爾足球會（FC Seoul）在觀眾席上放置塑膠人偶，為球員舉牌打氣，但圖片甫上載至社交媒體後，眼尖的網民隨即發現有問題。

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在周日（17日）首爾足球會（FC Seoul）對光州足球俱樂部（Gwangju FC）的賽事上，首爾足球會在觀眾席上放置多個塑膠人偶，圖片中可見，玩偶以女性為主，全部戴上口罩，為球員舉牌打氣。圖片上載至社交媒體後，眼尖的網民發現這些塑膠人偶，並非平日時裝店櫥窗的模特兒人偶，更似是性玩偶（Sex doll），惹來非議。

球會已為事件發表道歉聲明，當中提到供應商指，這些人偶是提供給時裝店，非成人用品。

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目前南韓再出現新感染群組，截至香港時間5月18日中午12時，南韓累計確診人數11,065，累計死亡人數263。

記者：葉芷樺

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