南韓球賽請「特別觀眾」打氣 遭罰款1億韓圜

▲ 南韓職業聯賽周四（21日）宣布，此舉嚴重羞辱女球迷以及破壞賽事形象，故對FC首爾罰款1億韓圜，是早前韓聯社報道中預期的20倍。

日前南韓職業聯賽（K-League）因疫情閉門作賽，FC首爾在觀眾席上放置疑似性玩偶的塑膠人偶，為球員舉牌打氣。事件繼續發酵，南韓職業聯賽周四（21日）宣布，此舉嚴重羞辱女球迷以及破壞賽事形象，故對FC首爾罰款1億韓圜，是早前韓聯社報道中預期的20倍。

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在周日（17日）FC首爾對FC光州足球俱樂部的賽事上，首爾足球會在觀眾席上放置多個塑膠人偶，圖片中可見，玩偶以女性為主，全部戴上口罩，還保持社交距離，每位也別觀眾都相隔最少兩個座位，為球員舉牌打氣。圖片上載至社交媒體後，眼尖的網民發現這些塑膠人偶，並非平日時裝店櫥窗的模特兒人偶，更似是性玩偶（Sex doll），惹來非議。

FC首爾已為事件發表道歉聲明，當中提到供應商指，這些人偶是提供給時裝店，非成人用品。

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事件持續發酵，日前據《韓聯社》報道，南韓足總已經正式就事件進行紀律調查，FC首爾涉嫌違反宣傳條例，估計會被扣5分或者罰款500萬韓圜(約32,000港元)罰款，甚至有機會被回收首爾世界盃球場使用權。

南韓職業聯賽周四（21日）宣布，此舉嚴重羞辱女球迷以及破壞賽事形象，故對FC首爾罰款1億韓圜（約630,091港元），是早前韓聯社報道中預期的20倍。

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目前南韓再出現新感染群組，截至香港時間5月21日下午3時，南韓累計確診人數11,122，累計死亡人數264。

記者：葉芷樺

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