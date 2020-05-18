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【新冠肺炎】多國撐台參與世衛大會　譚德塞稱提案送交審議

環球政經 12:00 2020/05/18

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新冠病毒肆虐，但台灣本地染病人數只有不足50人，國際社會要求讓台灣參與世衛大會的聲音愈來愈大，但由於中方認為此舉違反「一中原則」，因此反對台灣加入世衛大會。今年的世界衛生大會原定於18日至19日以視訊會議形式進行，其中的焦點便是台灣能否以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

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法新社報道，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）宣稱台灣與會問題的提案已送交到總務委員會（General Committee）審議，但報導也提及，鑑於新冠病毒疫情，總務委員會無法立即召開，各國仍可在18日要求針對台灣與會問題進行表決。

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據報，包括百里茲、危地馬拉、馬紹爾群島和洪都拉斯在內的近15個國家已致函譚德塞，要求將台灣參與世衛大會的問題列入議程。報道又指，在一份5月15日出台的WHA議程文件中，譚德塞稱有關台灣與會問題的提案已提交總務委員會審議。WHA的總務委員會通常是由15個來自不同地區的成員國代表組成，他們可以決定是否將其他議題列入既定的議程中。

撰文 : 國際組

疫情 譚德塞 秘書 危地馬拉 台灣 馬紹爾群島 洪都拉斯 世界衞生組織 肺炎 新冠肺炎

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