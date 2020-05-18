【恒指變天】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 金融經濟 13:09 2020/05/18 分享： 恒指公司將於今日收市後，公布就同股不同股及第2上市股份，是否符合納入恒指的決定，如無意外，為恒指迎來熱炒新經濟股的機會極高。今次可能是恒指歷來最重大結構轉變，對港股市場影響或較10多年前納入H股更深遠。但是否受落，則可能因人而異。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【交易講場】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 2020/05/15 【交易講場】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 2020/05/14 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 2020/05/13 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享） 2020/05/12 【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享） 無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 2020/05/11 無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享） 香港股票 新經濟 ETF 阿里巴巴－SW（09988） 盈富基金（02800） 恒生指數 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入