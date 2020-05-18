【恒指變天】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享）

恒指公司將於今日收市後，公布就同股不同股及第2上市股份，是否符合納入恒指的決定，如無意外，為恒指迎來熱炒新經濟股的機會極高。今次可能是恒指歷來最重大結構轉變，對港股市場影響或較10多年前納入H股更深遠。但是否受落，則可能因人而異。

...