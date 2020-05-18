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【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享）

金融經濟 13:09 2020/05/18

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恒指公司公布決定納入同股不同股及第2上市股份，為恒指迎來熱炒新經濟股。今次是恒指自10多年前納入H股以來，最重大結構轉變。但是否受落，則可能因人而異。

...

欄名 : 交易講場

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