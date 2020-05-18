【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 金融經濟 13:09 2020/05/18 分享： 恒指公司公布決定納入同股不同股及第2上市股份，為恒指迎來熱炒新經濟股。今次是恒指自10多年前納入H股以來，最重大結構轉變。但是否受落，則可能因人而異。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 今日 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 2020/05/15 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 2020/05/14 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 2020/05/13 華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享） 【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享） 2020/05/12 【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享） 香港股票 新經濟 ETF 阿里巴巴－SW（09988） 盈富基金（02800） 恒生指數 同股不同權 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入