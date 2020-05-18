疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序

▲ 【新冠肺炎疫情】「病毒如隕石撞地球」疫情加深中美仇口打破世界秩序

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，全球確診人數超過470萬，逾31萬人死亡；美國確診人數佔全球3分1。美國智庫稱，新冠肺炎疫情威脅好比隕石撞地球，惟各國非但沒有加強合作應對共同危機，反而助長仇恨和猜疑。美國總統特朗普「美國優先」主張在疫情下更為突出，美國前官員亦認為，疫情加深國際分化，加劇大國競爭，加速打破世界秩序。

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新冠肺炎疫情是我們有生之年以來，首次全球公共衛生危機，對上一次全球大瘟疫已要數1918年西班牙流感；疫情更衍生出1930年代大蕭條以來最大經濟危機。

然而令人失望的是，各國並未合作抗疫和應對經濟危機，世界兩大經濟體中國和美國分歧反而加劇，美國總統特朗普甚至威脅推翻中美貿易協議，令原本有望推動全球經濟復甦的希望也可能落空。

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華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security，CNAS）行政總裁Richard Fontaine直言：

「這場全球瘟疫的威脅，就像小行星撞擊地球一樣大。但各國不只沒有認真合作，反而讓疫情成為角力的另一範疇。」

（This pandemic is about as close to an asteroid hitting the earth as you can imagine in terms of a common threat. But not only has there been no meaningful cooperation, it's become just another vector for competition.）

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即使開發藥物對抗新冠病毒，也成為國際角力場所。

法國藥廠賽諾菲（Sanofi）受美國投資研發疫苗，上周稱疫苗一旦面世，美國料會首先獲得。此言在法國引起公憤，法國總統馬克龍強調疫苗是公共利益，不能受市場原則支配。賽諾菲其後改變口風，稱會讓所有人都拿到疫苗。

歐洲國家5月初帶頭發起為疫苗研發籌集資金，美國並沒有支持；聯合國安理會至今也沒有達成敦促全球停火、齊心抗疫決議，原因之一是美國不滿文本提到世界衛生組織，因為特朗普政府認為世衛組織偏袒中國；特朗普政府也在疫情下大幅削減對世衛組織撥款。

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特朗普「美國優先」主張在疫情下更為突出，美國前總統奧巴馬也批評特朗普政府助長美國自私成風。美國科技縱是世界一流，也沒有足夠病毒檢測能力，美國疫情死亡人數相信難免達到10萬以上。分析認為，其他國家今後料會避免投靠美國。

與此同時，中國應付疫情在初始階段亦暴露出顯著不足，而向其他國家出口醫療物資議題也牽上政治。分析預期，各國夾在中美之間可能兩者都防範。

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美國前副國務卿伯恩斯（William Burns）形容，疫情腐蝕損害十分嚴重，傷口深刻。伯恩斯現任卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）主席，他稱：

「這全球瘟疫危機痛苦地加深了國際分化，國與國之間不再團結，轉向狹隘民族主義的傾向變得更大，大國競爭和地區不穩的程度正在加重。」

（The pandemic crisis is a painful accelerant of a lot of the trend lines on the international landscape -- fragmentation among states, greater tendency to focus on narrow nationalism, aggravation of major-power competition and regional disorders.）

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責任編輯：方圓之