疫情加深中美仇口 病毒隕石撞地球打破世界秩序

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情全球大流行,全球確診人數超過470萬,逾31萬人死亡;美國確診人數佔全球3分1。美國智庫稱,新冠肺炎疫情威脅好比隕石撞地球,惟各國非但沒有加強合作應對共同危機,反而助長仇恨和猜疑。美國總統特朗普「美國優先」主張在疫情下更為突出,美國前官員亦認為,疫情加深國際分化,加劇大國競爭,加速打破世界秩序。

新冠肺炎疫情是我們有生之年以來,首次全球公共衛生危機,對上一次全球大瘟疫已要數1918年西班牙流感;疫情更衍生出1930年代大蕭條以來最大經濟危機。

然而令人失望的是,各國並未合作抗疫和應對經濟危機,世界兩大經濟體中國和美國分歧反而加劇,美國總統特朗普甚至威脅推翻中美貿易協議,令原本有望推動全球經濟復甦的希望也可能落空。

華盛頓智庫新美國安全中心(Center for a New American Security,CNAS)行政總裁Richard Fontaine直言:

「這場全球瘟疫的威脅,就像小行星撞擊地球一樣大。但各國不只沒有認真合作,反而讓疫情成為角力的另一範疇。」

(This pandemic is about as close to an asteroid hitting the earth as you can imagine in terms of a common threat. But not only has there been no meaningful cooperation, it's become just another vector for competition.)