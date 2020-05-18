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華為傳追加54億台積電晶片訂單　日經：已截單、台積電：純粹市場傳言（第四版）

金融經濟 13:21 2020/05/18

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華為傳爭取在美國加碼制裁前，要求晶片製造商台積金加快供貨。

台積電（美：TSM）日前宣布赴美投資設廠，另一邊廂，美國加大對華為制裁。據台灣經濟日報引述業界人士，華為把握緩衝期及再獲90天寬限期，緊急追加向台積電7億美元（54億港元）大單。

不過，日經其後引述消息人士報道，指在美國收緊晶片供應規定後，台積電已停止接受華為的新訂單，而已下達的訂單可一直供應到9月中旬。

台積電中午回應查詢時稱，有關停收新單純屬市場傳言。

美國宣布出口新規，將限制廠商向華為提供採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如要供貨給華為，須先取得美方許可證。

華興證券分析，華爲（海思）在台積電代工的高端7nm（納米）／5nm芯片，即使下單時間早於5月15日，該行料在寬限期內出貨依舊難度較大，鑒於7nm/5nm芯片生産周期至少需要120天，且台積電目前産能吃緊，提早在現有寬限期內交付較爲困難。

不過，華興認為，此次限制升級對華爲的晶圓代工供應商短期而言不會是致命打擊。該行指，台積電及中芯國際 （00981） 2019年來自華爲的營收，佔各自總營收的15%和19%。

（第二版：新增日經報道；第三版：新增華興分析；第四版：加入台積電回應日經報道）

相關文章：台積電赴美設廠是基於供應鏈考量　料2024年量產（第二版）

相關文章：【手機股】舜宇股價曾插逾8%　瑞信憂華為受制裁拖累5G手機出貨量

相關文章：【中芯股價】美國加碼限制華為芯片供應　憧憬加快轉移訂單中芯曾突破20元

相關文章：【中美貿易戰】台積電赴美設廠 討好特朗普化解華為供貨限制

編輯：陳華

香港股票 經濟 台積電（美：TSM） 台灣 美國 華為 台積電 晶片

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