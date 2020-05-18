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【新冠疫苗】牛津疫苗料9月面世 生產1億劑供應全球

環球社會熱點 11:43 2020/05/18

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英國兩所高等學府正埋頭研究疫苗，商務大臣岑浩文周日（17日）透露，學府已與藥廠簽訂協議，若臨床試驗順利，料最快在9月有疫苗面世，屆時將有1億劑疫苗供應全球。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐，各國展開疫苗研發競賽。英國兩所高等學府正埋頭研究疫苗，商務大臣岑浩文周日（17日）透露，學府已與藥廠簽訂協議，若臨床試驗順利，料最快在9月有疫苗面世，屆時將有1億劑疫苗供應全球。

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英國商務大臣岑浩文（Alok Sharma）指，牛津大學（University of Oxford）和倫敦帝國學院（Imperial College London）已埋頭研發疫苗。據悉，牛津大學首個臨床測試進展順利，研究人員為6隻普通獼猴注射新研發的疫苗，結果發現其免疫系統增強，沒副作用，28天內產生抗體。倫敦帝國學院會在6月中展開首個臨床試驗。

岑浩文透露，牛津大學已與英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）簽訂全球商標協議。若成功開發疫苗，阿斯利康製藥會生產1億劑疫苗供應全球，其中3000萬劑疫苗，會在9月供應給英國。

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他承諾，英國將會率先受惠於這批疫苗，且會以最低價錢，將疫苗供應給發展中國家，共同抗疫。

同時，其餘六種對抗新冠肺炎的藥物，亦已經進入臨床試驗階段。

另外，英國政府宣布投資9300萬英鎊（約8.7億港元）在疫苗研發中心，料在2021年開幕，以應付未來的疫苗研發。

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記者：葉芷樺

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