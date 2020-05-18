  • 26°C
香港時間 : 2020518日 (一) 12:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美貿易戰】台積電赴美設廠 中美博奕間求存不易

金融經濟 12:00 2020/05/18

分享：

中美科技戰一觸即發，美國宣布對華為禁令升級，限制晶片廠商要獲得批准後才可向華為供貨。消息對台灣晶片廠商台積電（TSMC）影響甚大，華為是其第二客戶。為化解今次危機，台積電宣布斥120億美元（約936億港元）於美國設廠。

中美科技戰升溫，台積電第二大客華為處於風眼，台積電今早股價偏軟，現跌逾2%，跑輸台股。

相關文章：【中美貿易戰】台積電可否向華為供芯片？美國官員說法不一

美國商務部上周五（15日）宣布對華為禁令升級，要求依賴美國設備的外國晶片製造商必須取得許可證，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠將含有美國軟體和技術的產品售予華為。

華為是台積電第二大客

由於目前仍無法保證一定能獲得許可證，消息無疑對台積電有極大影響。據彭博的供應鏈數據，台積電兩大主要客戶，蘋果（Apple）及華為，兩者貢獻分別佔台積電總收入的23%及14%，均對業績舉足輕重。

美國對華為的禁令升級，無疑是逼台積電等半導體大廠歸邊。有投資界人士分析指，華為貢獻佔台積電甚大，台積電不願放棄此重大客戶，唯有寄望以赴美國建廠向華府預示，尋求以化解今次的危機。

台積電宣布，將在美國亞利桑那州興建且營運一間先進晶圓廠，將採用5納米製程，預計2021年動工，2024年量產。整個投資項目，預期由2021至2029年，資本支出約120億美元。該廠將在半導體產業生態系統中，間接創造上千個工作機會。

設廠為特朗普「助選」 以換華為供貨許可

對台積電而言，雖然相比於台建廠，於美設廠成本較大，不過此舉或有獲得美方批准對華為供貨的許可。

分析認為，台積電此舉無疑是為特朗普爭取連任助選。台積電赴美設廠，可視為特朗普一大政治勝利。特朗普任內一直鼓勵廠商將生產綫搬回美國，台積電響應了特朗普的呼籲，實驗了特朗普保就業、推動美國製造的選舉承諾，還處理了供應鏈過於依賴中國的問題。

而且，台積電選擇廠房落戶的亞利桑那州亦是共和黨的傳統票倉，但在2016年大選時成為重要搖擺州份，特朗普在亞利桑那州僅險勝，相信台積電落戶設廠，有望在今次大選為特朗普保住這個票倉。

台積電的舉動正是為特朗普拉票，相信是相信可換取美方在審批華為供貨許可時可鬆手。

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ
外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK

選舉 貿易戰 華為 美國 亞利桑那 台積電 中美貿易戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【口罩供應】香港品牌SANIAID開放日本製醫用口罩及N95預售（附連結）
【口罩供應】香港品牌SANIAID開放日本製醫用口罩及N95預售（附連結）
李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要
李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【滙豐股價】「千人操」買盤昨未成功撈底　今日繼續38元排隊掃貨
【滙豐股價】「千人操」買盤昨未成功撈底　今日繼續38元排隊掃貨