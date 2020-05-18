【中美貿易戰】台積電赴美設廠 中美博奕間求存不易

中美科技戰一觸即發，美國宣布對華為禁令升級，限制晶片廠商要獲得批准後才可向華為供貨。消息對台灣晶片廠商台積電（TSMC）影響甚大，華為是其第二客戶。為化解今次危機，台積電宣布斥120億美元（約936億港元）於美國設廠。

中美科技戰升溫，台積電第二大客華為處於風眼，台積電今早股價偏軟，現跌逾2%，跑輸台股。

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美國商務部上周五（15日）宣布對華為禁令升級，要求依賴美國設備的外國晶片製造商必須取得許可證，除非獲得供貨許可，否則禁止半導體廠將含有美國軟體和技術的產品售予華為。

華為是台積電第二大客

由於目前仍無法保證一定能獲得許可證，消息無疑對台積電有極大影響。據彭博的供應鏈數據，台積電兩大主要客戶，蘋果（Apple）及華為，兩者貢獻分別佔台積電總收入的23%及14%，均對業績舉足輕重。

美國對華為的禁令升級，無疑是逼台積電等半導體大廠歸邊。有投資界人士分析指，華為貢獻佔台積電甚大，台積電不願放棄此重大客戶，唯有寄望以赴美國建廠向華府預示，尋求以化解今次的危機。

台積電宣布，將在美國亞利桑那州興建且營運一間先進晶圓廠，將採用5納米製程，預計2021年動工，2024年量產。整個投資項目，預期由2021至2029年，資本支出約120億美元。該廠將在半導體產業生態系統中，間接創造上千個工作機會。

設廠為特朗普「助選」 以換華為供貨許可

對台積電而言，雖然相比於台建廠，於美設廠成本較大，不過此舉或有獲得美方批准對華為供貨的許可。

分析認為，台積電此舉無疑是為特朗普爭取連任助選。台積電赴美設廠，可視為特朗普一大政治勝利。特朗普任內一直鼓勵廠商將生產綫搬回美國，台積電響應了特朗普的呼籲，實驗了特朗普保就業、推動美國製造的選舉承諾，還處理了供應鏈過於依賴中國的問題。

而且，台積電選擇廠房落戶的亞利桑那州亦是共和黨的傳統票倉，但在2016年大選時成為重要搖擺州份，特朗普在亞利桑那州僅險勝，相信台積電落戶設廠，有望在今次大選為特朗普保住這個票倉。

台積電的舉動正是為特朗普拉票，相信是相信可換取美方在審批華為供貨許可時可鬆手。

責任編輯：錢家鋒

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