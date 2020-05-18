  • 26°C
香港時間 : 2020518日 (一) 12:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為手機】華為Honor X10即將發布　上市前諜照率先曝光

科技 11:35 2020/05/18

分享：

華為Honor X10發佈在即，微博就率先流出手機諜照，並向外界呈現出藍色、橙色和黑色3款機身顏色選擇。

華為早前宣佈將於5月20日發表全新Honor X10手機，發佈在即，微博就率先流出手機諜照，並向外界呈現出藍色、橙色和黑色3款機身顏色選擇。

【小米手機】小米Note 10 Lite 明日登場　售2,499元

【小米手機】小米Redmi Note 9 Pro售1,899元　設機側指紋辨識

從微博流傳的相片可見，Honor X10採用玻璃機身，相機模組為三合一的相機鏡頭，並以方形模組式設計。此外，旁邊還有LED閃光燈、Super Night Vision字樣以及AI標誌。這正正就顯示出，是次Honor X10的賣點將會是其夜攝功能和人工智能攝影功能。而早前就有傳聞指，這部手機的40MP主鏡頭將會配備RYYB濾鏡，並搭配8MP的120度廣角鏡頭和2MP微距鏡頭。

Honor X10採用玻璃機身，相機模組為三合一的相機鏡頭，並以方形模組式設計。（微博圖片）

不過，是次於微博流傳的諜照並未有公開手機的正面，亦未有展示自拍鏡頭的結構。但根據華為早前公開的宣傳圖片可見，Honor X10將配備彈出式的自拍相機，搭配16MP鏡頭。而Honor X10手機更將配置6.63吋全面屏，屏佔比相當高。據悉，是次手機設計配備了Kirin 820 5G處理器、6GB RAM、64GB或128GB儲存容量，而電池容量則為4300mAh，支援22.5W快充，並採用目前流行的機側指紋辨識設計。

根據華為早前公開的宣傳圖片可見，Honor X10將配備彈出式的自拍相機，搭配16MP鏡頭。（華為資料圖片）

外界推測，華為將會在5月20日同步推出Pro系列，將配備90Hz屏幕，具有5倍光學變焦和20W無線充電，以及8MP SuperZoom相機，並同時保留原來X10的其他規格。

LG擬推「滑轉式」雙屏幕手機　目標下半年面世

責任編輯：施雯雯

相關文章

【小米手機】小米Redmi Note 9 Pro售1,899元　設機側指紋辨識
今日
【小米手機】小米Redmi Note 9 Pro售1,899元　設機側指紋辨識
【小米手機】小米Note 10 Lite 明日登場　售2,499元
今日
【小米手機】小米Note 10 Lite 明日登場　售2,499元
LG擬推「滑轉式」雙屏幕手機　目標下半年面世
2020/05/13
LG擬推「滑轉式」雙屏幕手機　目標下半年面世
【5G】Google、微軟等31間科企結盟　防5G供應商獨佔市場
2020/05/08
【5G】Google、微軟等31間科企結盟　防5G供應商獨佔市場
全球手機首季出貨量跌至2.72億　歷年來最大跌幅
2020/05/06
全球手機首季出貨量跌至2.72億　歷年來最大跌幅
人工智能 4G 5G 6G 攝影 華為 HONOR 無線充電 相機 處理器

上一篇文章

【HAS 2020】華為分析師大會今午展開　5G、雲端戰略料成重點（不斷更新）

下一篇文章

【小米手機】小米Note 10 Lite 明日登場　售2,499元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone傳聞】再見Lightning？網傳2021新iPhone採無孔設計
【iPhone傳聞】再見Lightning？網傳2021新iPhone採無孔設計
【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用
【在家工作】任天堂推56款免費虛擬背景　供用家在Zoom使用
HTC新無線耳機曝光　向AirPods致敬？
HTC新無線耳機曝光　向AirPods致敬？
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
【遙距營商計劃】中小企是否合乎資格？D-Biz評審準則一覽
Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時
Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時
【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom
【Zoom安全疑雲】黑客入侵遙距聖經班播不雅片段　美國教堂怒告Zoom