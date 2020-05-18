【華為手機】華為Honor X10即將發布　上市前諜照率先曝光

▲ 華為Honor X10發佈在即，微博就率先流出手機諜照，並向外界呈現出藍色、橙色和黑色3款機身顏色選擇。

華為早前宣佈將於5月20日發表全新Honor X10手機，發佈在即，微博就率先流出手機諜照，並向外界呈現出藍色、橙色和黑色3款機身顏色選擇。

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從微博流傳的相片可見，Honor X10採用玻璃機身，相機模組為三合一的相機鏡頭，並以方形模組式設計。此外，旁邊還有LED閃光燈、Super Night Vision字樣以及AI標誌。這正正就顯示出，是次Honor X10的賣點將會是其夜攝功能和人工智能攝影功能。而早前就有傳聞指，這部手機的40MP主鏡頭將會配備RYYB濾鏡，並搭配8MP的120度廣角鏡頭和2MP微距鏡頭。

▲ Honor X10採用玻璃機身，相機模組為三合一的相機鏡頭，並以方形模組式設計。（微博圖片）

不過，是次於微博流傳的諜照並未有公開手機的正面，亦未有展示自拍鏡頭的結構。但根據華為早前公開的宣傳圖片可見，Honor X10將配備彈出式的自拍相機，搭配16MP鏡頭。而Honor X10手機更將配置6.63吋全面屏，屏佔比相當高。據悉，是次手機設計配備了Kirin 820 5G處理器、6GB RAM、64GB或128GB儲存容量，而電池容量則為4300mAh，支援22.5W快充，並採用目前流行的機側指紋辨識設計。

▲ 根據華為早前公開的宣傳圖片可見，Honor X10將配備彈出式的自拍相機，搭配16MP鏡頭。（華為資料圖片）

外界推測，華為將會在5月20日同步推出Pro系列，將配備90Hz屏幕，具有5倍光學變焦和20W無線充電，以及8MP SuperZoom相機，並同時保留原來X10的其他規格。

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責任編輯：施雯雯