【手機股】舜宇中午收市插逾10%　瑞信憂華為受制裁拖累5G手機出貨量

▲ 瑞信下調第二季全球手機出貨量預測。

手機設備股逆市大跌，當中藍籌舜宇光學 （02382） 跌幅持續擴大，曾低見109.3元，中午收市挫10.61%，成交16.7億元。瑞聲 （02018） 亦大跌5.63%，比亞迪電子 （00285） 跌約7%。瑞信表示，首季出貨量雖然好於預期，惟考慮到供應鏈中斷及各國採取的封鎖防疫措施，將調低第二季出貨量預測，而2020年全球手機出貨量預測亦減低0.6%。

瑞信坦言，華為第一季5G手機出貨量成績亮眼，高達2100萬台，勝於該行預期的1000萬台，且價格在400美元以上的5G手機的滲透率也高於預期。

不過，瑞信提示潛在風險，指華為晶片庫存不足，預計可能於年底前用完；且美國加大對華為的制裁，使其不能夠使用海思半導體或美國其他晶片產商的晶片，因此將對華為手機市場份額造成不利影響。

此外，該行考慮到華為在全球5G資本支出佔主導地位，認為新一輪制裁的全面影響將顯現，全球5G進展受拖累，因此今年第四季全球5G手機出貨量預測降低至4.65億台。

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編輯：陳華