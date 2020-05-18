【世衛大會】譚德塞疑不堪壓力轉軚 要求討論讓台灣參與

▲ 台灣參與世衛大會問題有新發展，譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）同意在委員會討論台灣與會問題。

新型冠狀病毒疫情肆虐全球之際，國際社會要求讓台灣一定程度參與世衛的聲音愈來愈大。世衛總幹事譚德塞疑不堪國際壓力，在台灣問題上屈服，據報譚德塞一反常態，要求討論是否讓台灣以觀察員身分參與世衛大會。

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法新社報道，世衛大會議程相關文件顯示，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）在上周五，已將台灣參與世衛大會問題，提交世衛大會委員會（General Committee）討論。

台灣參與世衛大會問題，近日不斷發酵，與台灣有外交關係的15個國家，早前正式要求世衛邀請台灣參與世衛大會。另外，美國、加拿大等西方國家，據報曾聯合就台灣與會問題向世衛施壓。

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在北京，外交部多次表明，堅決反對個別國家執意推動世衛大會討論涉台提案，形容是嚴重干擾世界衛生大會進程、破壞國際抗疫合作。

外交部稱，台灣參加世衛大會必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會決議及世衛大會決議所載的基本原則。中方並強調，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排，不存在所謂「國際防疫缺口」問題。

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責任編輯：文青青

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