【趣話財經】綠地高層派綠帽？

昨日內地財經圈引爆了一單新聞，一位名為史睿生的男士係微博實名舉報內地大型開發商、世界500強公司之一嘅綠地集團（滬：600606）高管陳軍，同自己妻子張雨婷有不正當嘅關係，而且涉及挪用公款等問題。

史睿生哭訴自己從2016年同張雨婷拍拖後，就靠自己工作供女方讀碩士，而且女方多次肥佬，要由自己俾錢重讀同搵槍手，張雨婷每到假期一定要坐商務客位去旅行，又買好多名貴手袋同首飾。

最後史睿生同張雨婷係2018年結婚，女方1年後係2019年12月進入綠地實習，成為陳軍嘅秘書，陳軍利用綠地集團每個月20萬蚊活動經費，幫張雨婷買左兩個各值1萬蚊嘅手袋，而且即使未正式碩士畢業，張雨婷都成為公司正式員工，當中自然有不當嘅男女關係。根據史睿生所言，陳軍同張雨婷講自己無生育能力，所以唔需要做任何安全措施。最後史係5月發現太太懷孕，但自己唔係爸爸。

睇到陳軍的名字，筆者相當熟悉，差啲以為綠城香港 （00337） 主席，上網一查，原來係綠地控股執行總裁？綠地已急急發表澄清，表示涉事嘅陳軍係京津冀事業部營銷部負責人，此陳軍非彼陳軍，又話會按內部規定調查。

根據內地傳媒報導，涉嫌派綠帽嘅陳軍，雖然係成個集團只算中層人員，但係綠地當年係大東北銷售達到200億元的「關鍵先生」，亦難怪可以挪用公款溝女。

戴綠帽無論男女都難忍，但唔少男人都唔肯公開，史睿生今次大爆料，原來因為張雨婷同史睿生交代時，根本毫無悔意或歉疚，話自己同男方結婚只係「備選方案」，隨時會為有錢人拋棄佢。唔通作為公司中層嘅陳軍都好有米？史睿生上載兩人對話嘅錄音，張雨婷同佢講陳軍有9000萬身家，仲會分佢3000萬。

筆者非常佩服史睿生，即使係發現左事件之後，係微博仍然維持「很愛老婆」，而係兩人對話錄音嘅時候，平靜到好似局外人咁，結果令女方將所有野講晒出黎，自己一舉反擊「狗男女」。至於涉事嘅陳軍，應該係老江湖「呃蝦條」，一方面以佢既職位正常唔會有9,000萬身家，另一方面亦唔似會肯分3,000萬俾呢位張女士，連之前溝女用嘅錢都係公司錢。

商業世界其實好危險，恃著自己有姿色，其實又傻又貪，引火上身絕對唔奇怪。