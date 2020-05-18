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【油價走勢】紐約期油升逾7%見31.5美元　轉倉期臨近（第二版）

金融經濟 18:10 2020/05/18

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OPEC+本周開始減產，國際油價受支持。

紐約期油連升3周後，今早再升4%，油價兩個月來首次升至每桶30美元以上。美國和其他地區的生產商繼續縮減活動，支持油價上升。本港上市油股股價造好，中石油 （00857） 收報2.7元，升5.5%、中石化 （00386） 升4%，收3.66元、中海油 （00883） 升7.8%，收報9.08元。

紐約商品交易所6月份原油期貨將於香港時間周三（20日）凌晨結算，其價格最新升7.2%，至每桶31.54美元。紐油上周上漲近兩成。倫敦7月布蘭特期油上漲5.4%，至34.25美元。布油上週上漲逾半成。

美國油田技術服務公司貝克休斯上周五公布的數據顯示， 上周美國活躍石油鑽機數量258個， 按年減少34個， 是美國活躍石油鑽機數量， 連續第9周顯著下降， 過去9周累計減少425個。

油組及其他主要產油國已削減供應， 緩解供過於求問題，目前已出現原油需求改善跡象。數據顯示， 隨著煉油廠加大煉油力度， 中國4月原油每日使用量出現反彈。

（第二版加入油股表現）

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編輯：吳敏芳

商品 期貨 布蘭特期油 紐約期油 美國 石油

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