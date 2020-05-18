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倉鼠實驗證實口罩可減新冠感染 袁國勇點同倉鼠「戴口罩」？

環球政經 11:13 2020/05/18

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港大微生學系講座教授袁國勇的研究團隊做了一項實驗，證明戴口罩可減低新冠肺炎的感染率。實驗主角是金黃敍利亞倉鼠，不過倉鼠點戴口罩？

實驗模擬傳播環境，將已感染及健康兩組倉鼠放於兩組籠裹，兩組籠之間由有孔的的板隔開，單向氣流則由受感染倉鼠流向健康倉鼠的籠內；至於倉鼠戴口罩，就是用口罩製作一塊「屏幕」放於兩組籠之間，口罩「屏幕」似過瀘由受感染倉鼠流向未感染倉鼠籠的空氣，模擬戴了口罩的情況。

相關文章：【新冠肺炎】 鍾南山認武漢曾隱瞞　憂內地爆第二波疫情


比較沒有「戴口罩」的倉鼠，結果顯示，沒有「戴口罩」的健康倉鼠非接觸性感染率達6成以上，大約是每3隻就有2隻受感染；有「戴口罩」的感染率，則降至33.3%，即約每3隻只有1隻受感染。

實驗證明，戴好過唔戴口罩，可減底感染機會，亦打破不少西方專家認為戴口罩無用之說。

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撰文 : 高富健

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