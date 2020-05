白宮顧問：中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

▲ 【新冠肺炎美國疫情】白宮顧問納瓦羅(右):中國故意讓「數十萬人」坐飛機傳染紐約

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情愈演愈烈,確診人數增至約149萬、近9萬人死亡之際,美國特朗普政府指摘中國也愈發直白。白宮顧問納瓦羅揚言,中國故意讓「數十萬人」坐飛機到美國紐約、意大利米蘭等地,將新冠病毒散播全球。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周日(17日)登上美國電視台,以「中國病毒」(China virus)來稱呼新型冠狀病毒。納瓦羅表示,病毒在武漢誕生,零號病人於11月出現:

「中國人在世界衛生組織掩護下,隱瞞世界兩個月,並派出數十萬人乘飛機去米蘭、紐約及世界各地傳播病毒。」

(The Chinese, behind the shield of the World Health Organization, for two months hid the virus from the world and then sent hundreds of thousands of Chinese on aircraft to Milan, New York and around the world to seed that.)

納瓦羅又批評美國「吹哨人」、原負責監督疫苗生產官員布萊特(Rick Bright),稱自己不會惋惜政府人員流失,因為:

「永遠都會有更好的人代替他們,更忠誠的人,不一定是忠於總統,但忠於特朗普政策。」

(There's always going to be somebody better to replace them, somebody more loyal, not to the president necessarily, but to the Trump agenda.)

布萊特是免疫學和公共衛生專家,他早前踢爆美國總統特朗普吹棒瘧疾藥物,不能有效醫治新冠肺炎而遭革職。布萊特早在1月亦曾嘗試警告特朗普政府疫情嚴重,但不獲理會。

