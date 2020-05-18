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【WVR染藍】美團創新高阿里重上200關　W股染藍今公布

金融經濟 10:08 2020/05/18

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【WVR染藍】美團創新高阿里重上200關　W股染藍今公布

恒指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司，恒指公司今日將會宣布諮詢總結。阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） 股價偷步炒上。阿里巴巴股價升2%，重上200元關口，高見201.4元；美團點評升逾2%，高見123.1元創上市新高；小米亦升逾2%，高見12.44元。

據恒指公司諮詢文件，是次諮詢檢討包括5議題，包括：1）恒生指數的定位；2）同股不同權公司應否被納入恒生指數的選股範疇；3）第二上市公司應否被納入恒生指數的選股範疇；4）恒生指數中金融行業比重的情況；5）恒生中國企業指數的相關事宜。

彭博採訪的多位分析師預計，本次諮詢結果將允許同股不同權和二次上市的公司納入恒指，科技股的權重有望提升，吸引到更多資金流入，恒指將迎來盈利增速和估值雙升。另一方面，股指波動性也將放大。

彭博指，按照50隻成份股的限額，恒指若納入兩隻股票，就需要剔除另外兩隻。以成交額和市值計算，假設納入阿里巴巴及美團，並剔除旺旺 （00151） 和瑞聲 （02018） ，將使恒指的預測市盈率比由當前的11倍提高到12.1倍，超過上證綜指。

【WVR染藍】同股不同權、第二上市入恒指國指　5月18日揭曉

小米績前獲瑞信唱好 目標價上調3成至15元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 指數 第二上市 同股不同權 美團點評 阿里巴巴
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