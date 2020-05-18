【WVR染藍】恒指納入同股不同權　阿里美團小米8月可染藍

▲ 恒指公司諮詢總結指，絕大部分回應支持同股不同權可納入恒指、國指範圍。

恒指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司，恒指公司周一正式公布諮詢總結。同股不同權架構股份－阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 和小米 （01810） ，獲允許在恒指、國指的選股範圍，最快8月可染藍。

恒指公司指，在超過90%回覆人士的大幅度支持下，來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，恒生指數公司將在2020年8月的季檢開始，對恒生指數及恒生中國企業指數實施上述變動。

與其他股份在指數上限權重為10%不同，W股和第二上市公司在指數權重，每家公司上限為5%。

阿里、美團和小米股價今日偷步炒上。

阿里巴巴重上200元，全日升3%至203元，成交54億元。美團點評升2%，報121.9元，成交27億元。小米一度倒跌，收市升0.7%，報12.04元，成交33億元。

恒指公司同時解釋計算流通股份的方法：

大中華的同股不同權公司：所有「一股多票」股份不被視為流通股份

第二上市的大中華公司：公司市值只根據其香港股本計算；由存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本，將被視為非流通股份

以上述方法推論，阿里巴巴的流通市值只會以中央結算系統內，而且並非花旗持倉的股份，才會被計算。據最新資料，阿里巴巴只有6.82%股份計可入流通市值，即約2970億元。

分析：恒指估值、波動性都會放大

彭博採訪的多位分析師預計，本次諮詢結果將允許同股不同權和二次上市的公司納入恒指，科技股的權重有望提升，吸引到更多資金流入，恒指將迎來盈利增速和估值雙升。另一方面，股指波動性也將放大。

彭博指，按照50隻成份股的限額，恒指若納入兩隻股票，就需要剔除另外兩隻。以成交額和市值計算，假設納入阿里巴巴及美團，並剔除旺旺 （00151） 和瑞聲 （02018） ，將使恒指的預測市盈率比由當前的11倍提高到12.1倍，超過上證綜指。

恒指公司：恒指定位不變 國指取消紅籌民企額外要求

恒指公司續指，恒生指數的定位不作任何改變將繼續代表在香港上市的大中華公司。恒生指數公司同時亦不會對香港與內地成份股，及金融股在恒生指數裡的比例或比重作出限制，市場代表性將為最主要考慮。

另外，國指2018年改革時對新增的紅籌股、民企股有額外挑選準則（即上市歷史、股價波幅及財務表現），恒指公司表示，相關限制會在8月取消，而實施此變動後的國指檢討中，將最多變換3隻成份股。

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責任編輯︰梁浩碩