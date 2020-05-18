【中芯股價】美國加碼限制華為芯片供應　中芯突頂後高位回吐13%

▲ 中芯(00981)股價破頂，今早曾突破20元。

中芯 （00981） 股價今早破頂，今早曾突破20元，高見20.7元，惟其後倒跌，全日收報17.94元，跌6.4%。以日內高位計，回吐幅度達13.3%。美國計劃修訂出口規定，阻止全球芯片供應商供貨給中國電訊設備生產商華為及其子公司 ，華為有可能加快轉移訂單至中芯，但有分析指，中芯不少機台也是來自美國企業。

美國規定使用美國軟件和技術的芯片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。

另一邊廂，中芯旗下中芯南方將獲得多方注資，合共涉及30億美元，註冊資本將由原先的35億元大增85.7%，至65億美元。

根據公告，中芯控股與國家集成電路基金、國家集成電路基金 II、上海集成電路基金，以及上海集成電路基金II訂立了「新合資合同及新增資擴股協議」，中芯將進一步注資，另外國家集成電路基金II，與上海集成電路基金II亦將同時分別注資15億美元，及750百萬美元。惟注資動作完成後，中芯在中芯南方的股權將相應降低，由50.1%，下跌至38.515%。

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編輯：吳敏芳