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恒生指數倒升　巴菲特大手減持高盛金融股向下（不斷更新）

金融經濟 10:05 2020/05/18

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道指期貨升192點　恒指黑期跌約60點（不斷更新）

美股上周五先跌後倒升，中美角力有進一步升級迹象，加上美國4月零售創史上最大跌幅，道指一度跌逾270點，惟投資者逐漸消化利淡因素，三大指數尾段回升，道指收報23685點，升60點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約197點，恒指料開報23600點。另外，同股不同權股份（W股）及第二上市股份應否入恒生系列指數的諮詢結果將於今日公布。

【大行專訪】瑞信黃翔：恒指料已見底　今年睇26200點

李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要

外資3月勁沽2993億美元美債　減持規模創新高

【09：52】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌0.5%。據美國證交所（SEC）的申報文件披露，巴郡首季減持84%高盛（美：GS）股份，現持有約192萬股，持股比例少於0.6%，投資價值約3.3億美元。同時，巴郡亦減持摩根大通（美：JPM）3%股份，持股比例由1.94%跌至1.88%。

【股神沽貨】巴菲特大手減持84%高盛股份

【09：49】美團 （03690） 升2.7%，破頂高見123.1元；阿里巴巴 （03690） 升2%，高見201.4元；小米 （01810） 升2.8%。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 升2%，重上200元關口，高見201.4元。阿里巴巴公布，阿里巴巴國際站推出「春雷計劃 2020」香港版。

【09：42】平安好醫生 （01833） 逆市跌7.3%。平安好醫生宣布高層人事變動，董事會分別免去董事會主席兼首席執行官王濤、及聯席公司秘書林源的職務，即時生效。

【人事變動】平安好醫生免去CEO王濤職務　方蔚豪接任

【09：41】大市轉升約55點，報23853點。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 升1.3%，高見199.8元試上200關；騰訊 （00700） 倒升0.4%，420元關口失而復得；美團 （03690） 升1.8%，高見121.5元。

【09：36】港股一度倒升後再回軟，早段跌約60點。

【09：34】世茂 （00813） 升2.2%，破頂高見32.3元。藍籌股成份維持50隻不變，國指則「三入三出」，聯通 （00762）  、世茂 、蒙牛 （02319）  晉身成份股，而新華保險 （01336）  、中交建 （01800）  、海通證券 （06837）  則遭剔出。相關季檢結果6月8日起生效。

【恒指季檢】藍籌股無變動　國指「三出三入」蒙牛晉身成份股

【09：31】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 跌6.5%；瑞聲 （02018） 跌4.5%。另外，中興 （00763） 跌3.1%。白宮進一步阻止晶片企業向華為供貨。

【09：28】小米 （01810） 升4%，開報12.44元；美團 （03690） 升0.9%，開報120.5元；阿里巴巴 （09988） 升0.7%，開198.3元。同股不同權股份（W股）及第二上市股份應否入恒生系列指數的諮詢結果，將於今日公布。

【09：25】原油價格上升，三桶油逆市向上，中海油 （00883） 升2.6%；中石油 （00857） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.6%。

另外，原油ETF F三星原油期 （03175） 升4.7%；FGX原油 （03097） 升3.2%。

【09：23】百貨公司先施 （00244） 股價高開一成，破頂高見0.385元。先施表示獲內房股偉祿集團 （01196） 洽購。偉祿以每股0.3806元，向先施提出全購，要約價較先施停牌前報0.35元，溢價約8.7%，總代價5億元。

【中資買百貨】先施獲內房股偉祿洽購　代價5億元

【09：22】滙豐 （00005） 跌0.3%；中移動 （00941） 、港交所 （00388） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌0.5%。

【09：21】騰訊 （00700） 低開0.5%，開報419元。騰訊旗下大熱遊戲《王者榮耀》於周五（15日）推出新的使用規則，設遊戲時間制度及「課金」上限，包括未成年人士平日每天只可「打機」1.5小時，同時每月最多「課金」400元人民幣。

【騰訊遊戲】《王者榮耀》限未成年用戶每日「打機」1.5小時　每月最多「課金」400人幣

【騰訊股價】騰訊績後走勢「反高潮」　後市能否繼續破頂？

【09：20】恒生指數開報23736點，跌60點。

【09：16】人民幣兌美元中間價報7.1030，下調94點子。

【09：15】原油價格上升，紐約期油升4.3%，報30.7美元；布蘭特期油升3.9%，報33.77美元。

【09：14】即月期指開報23605點，跌67點或0.3%。

【08：30】恒指黑期跌約60點，報23732點；美股期貨向上，道指期貨升192點，報23709點。

【08：00】聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎假若沒有出現第二波疫情，美國經濟將於下半年穩步回升，但經濟要全面復甦，人們必須完全恢復信心，可能要等疫苖問世。

【新冠肺炎】鮑威爾︰美國經濟下半年穩步回升　全面復甦或要等疫苗面世

【07：00】道指上周五一度跌逾270點，最終收報23685點，升60點；標指收報2863點，升11點；納指收報9014點，升70點。

港股ADR收報23600點，跌197點或0.8%。恒指夜期收報23455點，跌217點，低水342點，成交29,366張。

道指上周五倒升60點港股ADR跌197點　紐約期油升6.8%

【疫情焦點】全球累計逾480萬確診　美國累計確診逾152萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 渣打集團（02888） 平安好醫生（01833） 世茂房地產（00813） 中興通訊（00763） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） FGX原油（03097）

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