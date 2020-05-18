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恒指夜期突倒升90點 重越24000關（不斷更新）

金融經濟 20:04 2020/05/18

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道指期貨升192點　恒指黑期跌約60點（不斷更新）

美股上周五先跌後倒升，中美角力有進一步升級迹象，加上美國4月零售創史上最大跌幅，道指一度跌逾270點，惟投資者逐漸消化利淡因素，三大指數尾段回升，道指收報23685點，升60點。恒生指數開報23736點，恒指低開60點，其後大市倒升，早市曾高見23952點，惟24000點關口前受阻。恒生指數最終收報23934點，升137點，成交1094億元。

【20：00】傳疫苗消息，恒指夜期突倒升90點，重上24000關，報24014點。道指期貨升幅擴大至555點或2.4%。生物科技公司Moderna（美國上市）亦因此開市前急升28%。

【大行專訪】瑞信黃翔：恒指料已見底　今年睇26200點

李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要

外資3月勁沽2993億美元美債　減持規模創新高

【16：30】即月期指收報23924點，升242點或1.1%，低水11點。

【16：17】美股期貨上升，道指期貨升398點，報23915點。

【16：16】中海油 （00883） 升7.8%，為表現最好藍籌；舜宇 （02382） 逆市跌11.4%，藍籌中最差。

【16：12】阿里巴巴 （09988） 收全日最高位203元收市，升3.1%；美團 （03690） 升2%；午後曾轉跌的小米 （01810） 尾市升0.7%。

【WVR染藍】大摩：同股不同權、第二上市公司可染藍 惟市值或須折讓

【軟銀沽阿里】軟銀全年度虧逾1000億港元　用阿里股票獲銀行融資近900億（第二版）

【16：11】滙豐 （00005） U盤升0.1%，收報38.2元；騰訊 （00700） 尾市升0.4%，收報423元，420元重要關口失而復得。

 

【騰訊股價】食雞4月收入飆升2倍　吸金逾17億元稱霸

【兩會2020】馬化騰身體原因兩會請假　已提7份建議　

【16：10】恒生指數收報23934點，升137點。國指收報9726點，升51點。主板成交1094億元。

【16：00】恒生指數U盤前升138點，報23935點。

【15：48】小米 （01810） 午後一度倒跌逾2%，低見11.62元，尾市回升0.5%；阿里巴巴 （09988） 升2.7%，高見203元；美團 （03690） 升1.9%，高見123.1元創新高。

【15：38】港股尾市升約120點，報23919點。騰訊 （00700） 跌1%後回穩轉升0.05%，報421.4元。

【15：29】途屹控股 （01701） 續跌近4成，低見0.83元。

【股權高度集中】途屹連續16日無跌過後急散水　單日曾瀉86.5%

【15：18】上市翌日的建業新生活 （09983） ，股價升18.6%，高見9.94元創上市新高。

【15：10】騰訊 （00700） 下午3時後跌幅收窄，再上420元。

【15：00】內地股市個別發展，上證升0.2%；深證跌0.4%；創業板指跌0.4%。

【14：59】閱文 （00772） 股價愈升愈有，股價升逾12%，破頂高見48.8元。

【14：52】太陽城 （01383） 升逾6%，高見1.45元。集團公布，越南財政部已向Hoi An South Development（HASD）授予合資格經營娛樂場業務證書，即娛樂場經營牌照，集團透過一間合資公司間接持有HASD約34%股權。

【14：42】騰訊 （00700） 跌穿今早低位，股價最新跌0.8%，低見417.4元。

【14：38】中芯 （00981） 跌幅擴大至6%，跌穿18元，低見17.9元，相當於今早高位20.7元跌13.5%。

【14：27】三桶油升幅擴大，中海油 （00883） 升7.2%；中石油 （00857） 升半成；中石化 （00386） 升3.1%。

【14：21】小米 （01810） 午後轉跌逾1%，低見11.7元，今早股價曾升4%高見12.44元。

【14：00】綠葉製藥 （02186） 股價升1.5%。綠葉製藥公布，公司旗下老人癡呆創新藥物在研產品「利斯的明多天貼片（Rivalif ®）」於歐洲境內的上市申請，並已獲歐盟主管部門受理。

綠葉製藥老年癡呆患者給藥貼片　獲准歐洲上市

【13：57】港股午後最新升約100點，於23900點水平爭持。

【13：07】舜宇 （02382） 午後跌幅進一步擴大至11.4%，低見108.2元；瑞聲 （02018） 跌5.6%。

傳華為追加54億晶片訂單 日經：台積電已停止接受華為新訂單（第二版）

【13：05】中芯 （00987） 股價破頂高見20.7元後，倒跌逾4%，低見18.28元。

【13：04】中行 （03988） 股價靠穩升0.4%，內地官方媒體報道，中行就「原油寶」產品問題積極與客戶溝通和解，目前已與超過80%的客戶完成了和解簽約。

【原油寶】80%客戶傳已簽約和解 中行︰深表歉意

【13：00】大市午後初段變動不大，升約90點。

【12：06】紐約期油連升3周後，今早再升4%，油價兩個月來首次升至每桶30美元以上。三桶油造好，中海油 （00883） 半日升6.1%，為表現最好藍籌；舜宇 （02382） 逆市挫一成，藍籌中表現最差。

【油價走勢】紐約期油升逾4%重上30美元　兩個月來首次

【手機股】舜宇中午收市插逾10%　瑞信憂華為受制裁拖累5G手機出貨量

【12：00】恒生指數半日升94點，中午收報23892點。國指中午收報9709點，升35點。主板成交593億元。

【11：38】港股中午收市前升約120點，企23900點水平。

【11：30】內地股半日向上，上證升0.6%；深證升0.3%；創業板指升0.4%。

【11：24】邁博藥業 （02181） 抽升6成，破頂高見1.65元，成交261萬元。

【11：16】港股升約90點，於23900點水平以下爭持。

【10：57】除平安好醫生 （01833） 挫半成，另一網上醫療股阿里健康 （00241） 亦跌3.1%。

【10：56】堡獅龍bossini （00592） 今早回吐8%；先施 （00244） 高開一成後回順，股價最新升7.1%。

【10：53】新加坡美食 （08496） 今首日掛牌，股價較招股價高開67%，早段升幅擴大至逾1倍，高見1.97元，最新報1.86元，升1.07倍，1手賺2400元。

【10：48】騰訊 （00700） 逆市跌0.2%，於420元重要關口位爭持。

【10：38】騰訊 （00700） 再度回軟，騰訊股價最新報421.2元，無升跌，大市升幅收窄至不足80點。

【10：33】金價觸7年高，山東黃金 （01787） 升5.5%，破頂高見25元；招金 （01818） 升5.9%；SPDR金ETF （02840） 升1.1%，破頂高見1285元。

【10：30】港股升幅擴大至150點，至約23950點水平。

【10：25】康希諾生物 （06185） 股價升一成，破頂高見216.6元。康希諾生物公布，公司於上周五（15日）獲得加拿大衛生部關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗申請批准。

康希諾生物：新冠疫苗獲臨床試驗申請批准　股價急升逾一成

【10：15】港股升幅擴大至逾100點，恒生指數最新報23919點，升122點。

【10：09】中芯 （00981）  股價續破頂，高見20.7元，最新報19.58元，升2%。美國計劃修訂出口規定，阻止全球芯片供應商供貨給中國電訊設備生產商華為及其子公司 ，華為有可能加快轉移訂單至中芯。另外，中芯旗下中芯南方將獲得多方注資，合共涉及30億美元，註冊資本將由原先的35億元大增85.7%，至65億美元。

【中芯股價】美國加碼限制華為芯片供應　憧憬加快轉移訂單中芯曾突破20元

【09：52】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌0.5%。據美國證交所（SEC）的申報文件披露，巴郡首季減持84%高盛（美：GS）股份，現持有約192萬股，持股比例少於0.6%，投資價值約3.3億美元。同時，巴郡亦減持摩根大通（美：JPM）3%股份，持股比例由1.94%跌至1.88%。

【股神沽貨】巴菲特大手減持84%高盛股份

【09：49】美團 （03690） 升2.7%，破頂高見123.1元；阿里巴巴 （03690） 升2%，高見201.4元；小米 （01810） 升2.8%。瑞信於小米績前將其評級由「中性」調高至「跑贏大市」，而目標價亦由11.6元上調至15元。

小米績前獲瑞信唱好 目標價上調3成至15元

【09：47】阿里巴巴 （09988） 升2%，重上200元關口，高見201.4元。阿里巴巴公布，阿里巴巴國際站推出「春雷計劃 2020」香港版。

【09：42】平安好醫生 （01833） 逆市跌7.3%。平安好醫生宣布高層人事變動，董事會分別免去董事會主席兼首席執行官王濤、及聯席公司秘書林源的職務，即時生效。

【人事變動】平安好醫生免去CEO王濤職務　方蔚豪接任

【09：41】大市轉升約55點，報23853點。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 升1.3%，高見199.8元試上200關；騰訊 （00700） 倒升0.4%，420元關口失而復得；美團 （03690） 升1.8%，高見121.5元。

【09：36】港股一度倒升後再回軟，早段跌約60點。

【09：34】世茂 （00813） 升2.2%，破頂高見32.3元。藍籌股成份維持50隻不變，國指則「三入三出」，聯通 （00762）  、世茂 、蒙牛 （02319）  晉身成份股，而新華保險 （01336）  、中交建 （01800）  、海通證券 （06837）  則遭剔出。相關季檢結果6月8日起生效。

【恒指季檢】藍籌股無變動　國指「三出三入」蒙牛晉身成份股

【09：31】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 跌6.5%；瑞聲 （02018） 跌4.5%。另外，中興 （00763） 跌3.1%。白宮進一步阻止晶片企業向華為供貨。

【09：28】小米 （01810） 升4%，開報12.44元；美團 （03690） 升0.9%，開報120.5元；阿里巴巴 （09988） 升0.7%，開198.3元。同股不同權股份（W股）及第二上市股份應否入恒生系列指數的諮詢結果，將於今日公布。

【09：25】原油價格上升，三桶油逆市向上，中海油 （00883） 升2.6%；中石油 （00857） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.6%。

另外，原油ETF F三星原油期 （03175） 升4.7%；FGX原油 （03097） 升3.2%。

【09：23】百貨公司先施 （00244） 股價高開一成，破頂高見0.385元。先施表示獲內房股偉祿集團 （01196） 洽購。偉祿以每股0.3806元，向先施提出全購，要約價較先施停牌前報0.35元，溢價約8.7%，總代價5億元。

【中資買百貨】先施獲內房股偉祿洽購　代價5億元

【09：22】滙豐 （00005） 跌0.3%；中移動 （00941） 、港交所 （00388） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌0.5%。

【09：21】騰訊 （00700） 低開0.5%，開報419元。騰訊旗下大熱遊戲《王者榮耀》於周五（15日）推出新的使用規則，設遊戲時間制度及「課金」上限，包括未成年人士平日每天只可「打機」1.5小時，同時每月最多「課金」400元人民幣。

【騰訊遊戲】《王者榮耀》限未成年用戶每日「打機」1.5小時　每月最多「課金」400人幣

【騰訊股價】騰訊績後走勢「反高潮」　後市能否繼續破頂？

【09：20】恒生指數開報23736點，跌60點。

【09：16】人民幣兌美元中間價報7.1030，下調94點子。

【09：15】原油價格上升，紐約期油升4.3%，報30.7美元；布蘭特期油升3.9%，報33.77美元。

【09：14】即月期指開報23605點，跌67點或0.3%。

【08：30】恒指黑期跌約60點，報23732點；美股期貨向上，道指期貨升192點，報23709點。

【08：00】聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎假若沒有出現第二波疫情，美國經濟將於下半年穩步回升，但經濟要全面復甦，人們必須完全恢復信心，可能要等疫苖問世。

【新冠肺炎】鮑威爾︰美國經濟下半年穩步回升　全面復甦或要等疫苗面世

【07：00】道指上周五一度跌逾270點，最終收報23685點，升60點；標指收報2863點，升11點；納指收報9014點，升70點。

港股ADR收報23600點，跌197點或0.8%。恒指夜期收報23455點，跌217點，低水342點，成交29,366張。

道指上周五倒升60點港股ADR跌197點　紐約期油升6.8%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 途屹控股（01701） 閱文集團（00772） 太陽城集團（01383） 綠葉製藥（02186） 中國銀行（03988） 邁博藥業－Ｂ（02181） 阿里健康（00241） 堡獅龍（00592） 新加坡美食控股（08496）

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