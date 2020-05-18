大市反彈至24000點前受阻　滙豐、騰訊拖累（不斷更新）

▲ 道指期貨升192點 恒指黑期跌約60點（不斷更新）

美股上周五先跌後倒升，中美角力有進一步升級迹象，加上美國4月零售創史上最大跌幅，道指一度跌逾270點，惟投資者逐漸消化利淡因素，三大指數尾段回升，道指收報23685點，升60點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約197點，恒指料開報23600點。另外，同股不同權股份（W股）及第二上市股份應否入恒生系列指數的諮詢結果將於今日公布。

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李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要

外資3月勁沽2993億美元美債 減持規模創新高

【10：57】除平安好醫生 （01833） 挫半成，另一網上醫療股阿里健康 （00241） 亦跌3.1%。

【10：56】堡獅龍bossini （00592） 今早回吐8%；先施 （00244） 高開一成後回順，股價最新升7.1%。

【10：53】新加坡美食 （08496） 今首日掛牌，股價較招股價高開67%，早段升幅擴大至逾1倍，高見1.97元，最新報1.86元，升1.07倍，1手賺2400元。

【10：48】騰訊 （00700） 逆市跌0.2%，於420元重要關口位爭持。

【10：38】騰訊 （00700） 再度回軟，騰訊股價最新報421.2元，無升跌，大市升幅收窄至不足80點。

【10：33】金價觸7年高，山東黃金 （01787） 升5.5%，破頂高見25元；招金 （01818） 升5.9%；SPDR金ETF （02840） 升1.1%，破頂高見1285元。

【10：30】港股升幅擴大至150點，至約23950點水平。

【10：25】康希諾生物 （06185） 股價升一成，破頂高見216.6元。康希諾生物公布，公司於上周五（15日）獲得加拿大衛生部關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）臨床試驗申請批准。

康希諾生物：新冠疫苗獲臨床試驗申請批准 股價急升逾一成

【10：15】港股升幅擴大至逾100點，恒生指數最新報23919點，升122點。

【10：09】中芯 （00981） 股價續破頂，高見20.7元，最新報19.58元，升2%。美國計劃修訂出口規定，阻止全球芯片供應商供貨給中國電訊設備生產商華為及其子公司 ，華為有可能加快轉移訂單至中芯。另外，中芯旗下中芯南方將獲得多方注資，合共涉及30億美元，註冊資本將由原先的35億元大增85.7%，至65億美元。

【中芯股價】美國加碼限制華為芯片供應 憧憬加快轉移訂單中芯曾突破20元

【09：52】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.3%；渣打 （02888） 跌0.5%。據美國證交所（SEC）的申報文件披露，巴郡首季減持84%高盛（美：GS）股份，現持有約192萬股，持股比例少於0.6%，投資價值約3.3億美元。同時，巴郡亦減持摩根大通（美：JPM）3%股份，持股比例由1.94%跌至1.88%。

【股神沽貨】巴菲特大手減持84%高盛股份

【09：49】美團 （03690） 升2.7%，破頂高見123.1元；阿里巴巴 （03690） 升2%，高見201.4元；小米 （01810） 升2.8%。瑞信於小米績前將其評級由「中性」調高至「跑贏大市」，而目標價亦由11.6元上調至15元。

小米績前獲瑞信唱好 目標價上調3成至15元

【09：47】阿里巴巴 （09988） 升2%，重上200元關口，高見201.4元。阿里巴巴公布，阿里巴巴國際站推出「春雷計劃 2020」香港版。

【09：42】平安好醫生 （01833） 逆市跌7.3%。平安好醫生宣布高層人事變動，董事會分別免去董事會主席兼首席執行官王濤、及聯席公司秘書林源的職務，即時生效。

【人事變動】平安好醫生免去CEO王濤職務 方蔚豪接任

【09：41】大市轉升約55點，報23853點。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 升1.3%，高見199.8元試上200關；騰訊 （00700） 倒升0.4%，420元關口失而復得；美團 （03690） 升1.8%，高見121.5元。

【09：36】港股一度倒升後再回軟，早段跌約60點。

【09：34】世茂 （00813） 升2.2%，破頂高見32.3元。藍籌股成份維持50隻不變，國指則「三入三出」，聯通 （00762） 、世茂 、蒙牛 （02319） 晉身成份股，而新華保險 （01336） 、中交建 （01800） 、海通證券 （06837） 則遭剔出。相關季檢結果6月8日起生效。

【恒指季檢】藍籌股無變動 國指「三出三入」蒙牛晉身成份股

【09：31】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 跌6.5%；瑞聲 （02018） 跌4.5%。另外，中興 （00763） 跌3.1%。白宮進一步阻止晶片企業向華為供貨。

【09：28】小米 （01810） 升4%，開報12.44元；美團 （03690） 升0.9%，開報120.5元；阿里巴巴 （09988） 升0.7%，開198.3元。同股不同權股份（W股）及第二上市股份應否入恒生系列指數的諮詢結果，將於今日公布。

【09：25】原油價格上升，三桶油逆市向上，中海油 （00883） 升2.6%；中石油 （00857） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.6%。

另外，原油ETF F三星原油期 （03175） 升4.7%；FGX原油 （03097） 升3.2%。

【09：23】百貨公司先施 （00244） 股價高開一成，破頂高見0.385元。先施表示獲內房股偉祿集團 （01196） 洽購。偉祿以每股0.3806元，向先施提出全購，要約價較先施停牌前報0.35元，溢價約8.7%，總代價5億元。

【中資買百貨】先施獲內房股偉祿洽購 代價5億元

【09：22】滙豐 （00005） 跌0.3%；中移動 （00941） 、港交所 （00388） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌0.5%。

【09：21】騰訊 （00700） 低開0.5%，開報419元。騰訊旗下大熱遊戲《王者榮耀》於周五（15日）推出新的使用規則，設遊戲時間制度及「課金」上限，包括未成年人士平日每天只可「打機」1.5小時，同時每月最多「課金」400元人民幣。

【騰訊遊戲】《王者榮耀》限未成年用戶每日「打機」1.5小時 每月最多「課金」400人幣

【騰訊股價】騰訊績後走勢「反高潮」 後市能否繼續破頂？

【09：20】恒生指數開報23736點，跌60點。

【09：16】人民幣兌美元中間價報7.1030，下調94點子。

【09：15】原油價格上升，紐約期油升4.3%，報30.7美元；布蘭特期油升3.9%，報33.77美元。

【09：14】即月期指開報23605點，跌67點或0.3%。

【08：30】恒指黑期跌約60點，報23732點；美股期貨向上，道指期貨升192點，報23709點。

【08：00】聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎假若沒有出現第二波疫情，美國經濟將於下半年穩步回升，但經濟要全面復甦，人們必須完全恢復信心，可能要等疫苖問世。

【新冠肺炎】鮑威爾︰美國經濟下半年穩步回升 全面復甦或要等疫苗面世

【07：00】道指上周五一度跌逾270點，最終收報23685點，升60點；標指收報2863點，升11點；納指收報9014點，升70點。

港股ADR收報23600點，跌197點或0.8%。恒指夜期收報23455點，跌217點，低水342點，成交29,366張。

道指上周五倒升60點港股ADR跌197點 紐約期油升6.8%

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責任編輯︰梁浩碩