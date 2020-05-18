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道指上周五倒升60點港股ADR跌197點　紐約期油升6.8%

金融經濟 07:38 2020/05/18

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道指上周五倒升60點港股ADR跌197點　紐約期油升6.8%

道指上周五倒升60點
美股上周五先跌後倒升，中美角力有進一步升級迹象，加上美國4月零售創史上最大跌幅，道指一度跌逾270點，惟投資者逐漸消化利淡因素，三大指數尾段回升，道指收報23685點，升60點；標指收報2863點，升11點；納指收報9014點，升70點。

港股ADR跌197點
港股ADR收報23600點，跌197點或0.8%。恒指夜期收報23455點，跌217點，低水342點，成交29,366張。

紐約期油升6.8%
中國煉油設施使用率上升，原油需求見初步復蘇迹象，增強市場對需求好轉信心。原油價格上升，紐約期油收報29.43美元，升1.87美元或6.8%；布蘭特期油收報32.5美元，升1.37美元或4.4%。

美滙指數上升
市場關注新冠肺炎第二波疫情，憂慮經濟前景，帶動美元避險買盤，美滙指數上升，最新報100.38。歐元兌美元報1.0821；美元兌日圓報107.2。

美國10年期債息報0.644厘。

紐約期金升0.9%
中美貿易關係再度緊張，資金流入金市避險，紐約期金收報1756.3美元，升15.4美元或0.9%。現貨金於1762美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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