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【酒醉金迷】識得飲　緊係飲列級名莊酒

環球政經 22:00 2020/05/17

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筆者有幸居住有法國波爾多，街上賣紅酒的商店或品酒吧與香港的便利店一樣多，「梗有一間喺左近」，不時都被香港朋友問到怎麼挑選葡萄酒，而筆者一直採取「唔靚唔飲」的態度，因為喝酒要適可而止，無謂被低品質的葡萄酒浪費身體吸收酒精的配額吧！

對於剛學飲葡萄酒的人來說，可能還未太清楚各產區或葡萄的風味特點或自己的喜好，又該如何挑選靚酒呢？那就要學識Grand Cru這個字了！這詞是個法文，把它拆開來時，字面上的含義是：grand = 偉大的，cru = 葡萄園田地，還記得第一期「酒醉金迷」中，筆者曾說葡萄酒的品質取決於葡萄園的風土嗎？因此直譯為「偉大葡萄園田地」的Grand Cru這個字，一般被理解為優質葡萄酒。

然而，在世界上不同的產區，這個字亦會被賦予不同的意義，因此筆者建議先從傳統名區波爾多入手吧！波爾多的梅多克產區(Médoc)有一個非常有系統的分級制度，最頂尖的就是Grand cru classé級，中文稱為列級，在波爾多近6,000家酒莊中，只有61家酒莊享有此殊榮，基本上可以保證無論是喝哪個列級莊的出品，都一定是好酒。讀者此時想必有個疑問：最高級的酒豈非是天價？能作為日常餐酒嗎？

幸好，列級莊的光譜是非常闊的，而入面再細分為五級，世人熟悉的名莊如拉菲、拉圖、瑪歌、木桐和侯伯王等屬於列級裡面的第一級，身價當然不菲，要上千港元起跳，但作為平日飲用的餐酒，列級中第四及第五級的新年份酒已經非常不錯，只需花費幾百元(約400-800 港元)就可以感受一下列級名莊酒的順滑、細膩和餘韻，絕對值回票價。

如果想進一步認識這個波爾多的分級制度及列級莊名單，可以到波爾多葡萄酒公會(CIVB)官網了解 : https://www.bordeaux.com/gb/Our-Terroir/Classifications/Grand-Cru-Classes-en-1855 。

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吳潔怡  
波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問
於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

商品 葡萄酒 波爾多 法國 便利店 葡萄園 酒吧

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