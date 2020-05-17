中國督促企業增加糧食儲存　憂疫情影響食品供應鏈

▲ 中國增加糧食庫存，因擔憂新一輪疫情爆發及其他地區疫情惡化導致供應中斷。

據路透報道，中國擬增加糧食庫存，由於憂慮出現新一輪新冠肺炎疫情及其他地區感染率不斷惡化，影響全球供應鏈。據消息人士透露，近日商務部於電話會議上，督促國營或私營大宗商品交易商增加大豆、豆油及玉米的採購，受疫情影響，原產地或港口關閉，故供應鏈有可能會被中斷。

消息人士指，這或許與巴西疫情形勢不容樂觀有關，作為中國主要的大豆供應國及肉類出口國，巴西感染個案遠超西班牙及意大利。

另一消息人士則指，商務部近日與國企已討論在疫情全球蔓延下如何保證供應，以及南美洲疫情對大豆供應的影響。

商務部尚未就增加糧食庫存計劃回應。

中國進口美國大豆急增

巴西大豆3至4月的運輸受季節暴雨天氣、勞動力減少，以及防疫措施限制影響而延期，導致中大豆庫存驟減至歷史最低水平。

消息人士透露，中糧集團及中儲糧近期不斷增加對美國大豆及玉米的採購，估計至少有24萬噸美國大豆，預計7月開始運輸。

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據美國農作物出口數據顯示，中方買家加速購買大豆，新大豆訂單達37.4萬噸，而自2016年以來同期的平均訂單僅6萬噸。

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