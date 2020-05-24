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【企業管治】港交所首位女掌櫃劉碧茵：女性不應自我設限　職場上應更具自信

金融經濟 11:00 2020/05/24

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港交所財務總監劉碧茵表示，集團女性僱員比例也增至43%，希望港交所能在推動性別多元化作出榜樣。

港交所 （00388） 2年前迎來首位女主席，今年再有香港辦事處首席財務總監劉碧茵晉身成集團財務總監，成為港交所首位女「掌櫃」。劉碧茵寄語職業女性在職場上不應自我設限，「如果有人給機會你，為甚麼不嘗試呢？」

回望工作生涯，均是被視為是男性主導的行業。劉碧茵坦言，自己從不會特別考慮性別因素，而僅遵從個人興趣，也不抱性別枷鎖的想法工作。她形容，不少女生自信心往往不太強，時見年輕女同事未有在開會時提出意見。

在企業管理層面，劉碧茵指，公司管理層若由多元性別組成，將可提供更多意見，有利解決問題。她也強調，真正的公平絕不是向單一性別傾斜，而是男女僱員在升職、培訓等均擁有同等的機會，根據能力作公平的遴選，也要有公平透明的評核，不令同事有所猜度。

港交所女性僱員比例4成　望成行業榜樣

劉碧茵續稱，不少人認為香港性別多元化起步較歐美慢，但以港交所為例，集團女性僱員比例也增至43%，管理委員會成員女性比例也達到38%，較2019年增加17%，高於行業平均水平，並期望港交所能在推動性別多元化作出榜樣。

為鼓勵上市公司提倡多元化，港交所 （00388） 去年修訂上市規則，要求上市公司解釋董事局成員只有單一性別原因。

【更詳細專訪內容：港交所首女「掌櫃」 衝破職場「天花板」

【更詳細專訪內容：期望港交所 推動性別多元作榜樣

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