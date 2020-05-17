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【港府請PR】愛德曼Redhill等七公司入標　政府：感到鼓舞

金融經濟 22:55 2020/05/17

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政府新聞處形容，「香港重新出發」計劃「旨在告知目標海外對象香港的經濟復蘇步伐」，以及港府「如何應對國際共同關注的事宜」

港府被指欲透過舉辦公關計劃以改善國際形象，據公關業界資訊網站PRovoke報道，約兩星期不少公關公司出席港府「香港重新出發」計劃的簡報會，當中大部分公司均未有入標。不過，PRovoke同時指出，有服務金融公司經驗的愛德曼（Edelman），已承認入標。

據PRovoke所述，安可顧問（APCO Worldwide）、CT Group、愛德曼、Omnicom PR Group （OPRG）、明思力（MSL）、羅德（Ruder Finn）、Burson Cohn & Wolfe、奧美（Ogilvy）出席簡報會後，均關注「香港重新出發」計劃。

而愛德曼發言人回應PRovoke時承認入標之餘，更稱計劃目的是「支持香港海外經濟，而這對所有人均有影響，很高興能參與這個『重要的』招標」；除此之外，總公司位處新加坡的公關公司Redhill亦承認參與招標。

PRovoke又稱，明思力亦聯同姊妹公司Qorvis入標，惟明思力的代表拒絕回應。

港府：收到7份標書　正在檢查

政府新聞處其後回應有關「香港重新出發」招標工作的報道，指「截至五月十五日截標時間，政府新聞處一共接獲七份投標書，現正對每份標書進行合規檢查。合規檢查完成後，符合資格的投標者會獲邀介紹其建議書」，並稱對是次招標反應「感到鼓舞」。

政府新聞處又稱，「香港重新出發」計劃「旨在告知目標海外對象香港的經濟復蘇步伐」，以及港府「如何應對國際共同關注的事宜」。

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