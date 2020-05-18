【大行專訪】瑞信黃翔：恒指料已見底　今年睇26200點

▲ 黃翔表示，該行早前對內地企業進行調查，約一半公司認為下半年營商環境應較上半年佳，料中港股市應已見底

環球股市反彈接近兩個月，大行瑞信不排除歐美隨時爆發第二波疫情，惟中港股市卻料已見底，予恒指26200點目標價。不過，瑞信同時港股、恒指將同時受到美元匯率、外資風險溢價（risk premium）等外圍因素拖累，故走勢料比A股更為波動。

瑞信中國香港研究部主管兼中國股票策略主管黃翔在接受本報專訪表示，按目前狀況來看，歐美「復工條件不是很具備」，有機會成環球後市隱憂，惟相對之下，中國疫情未見進一步惡化跡象，維持中港股市較外圍強韌的看法。

黃翔續稱，該行早前對內地企業進行調查，約一半公司認為下半年營商環境應較上半年佳，料中港股市應已見底，予恒指今年底目標價26200點。

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黃翔進一步循資金流角度分析，謂機構投資者比以往更熟悉香港市場，在應對市場動盪時的恐慌程度亦較低。他舉例，2008年「金融海嘯」時，當時機構投資者「及時獲取」精確資訊的渠道相對有限，故負面消息出現後可能「第一時間拋售」，但現時懂得中國市場的員工比例提高，「我向客戶打個電話，可能也是講普通話的」，因此風險來臨時，亦更懂得應對。

他補充，縱然外資對中港市場取態仍傾審慎，內地南下資金卻有所增多，亦愈來愈注重企業基本面，有利為股市帶來支撐。

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