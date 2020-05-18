【美國疫情】打破政界傳統 奧巴馬另有所圖（訂戶專享）

新冠肺炎在美國奪去逾9萬人性命，成為舉國朝野一等一大事，總統特朗普所領導的政府抗疫工作成效備受熱議。前總統奧巴馬近日屢次打破政界傳統，開腔批評現屆總統，但這不單純為民發聲，而是另有政治盤算。

奧巴馬罕有犯禁批評繼任人

一為自己反擊「奧巴馬門」

二為撐拜登競選，挫特朗普

奧巴馬諷特朗普抗疫不力 「連假裝負責都不願裝」

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踏入5月，奧巴馬頻頻重返公眾視線之內，至少兩次大談現屆政府抗疫工作。先在5月8日的電話會議，奧巴馬說到，即使華府做到最好，面對今次新冠肺炎，情況還是會很糟糕；而當政府中人有「我有何好處」等心態，抗疫更絕對會淪為絕對混亂的災難。

事隔一周的5月16日，奧巴馬再度現身，借大學畢業禮演說的機會再談疫情，直指疫情完完全全撕毀一班理應所謂負責官員的面紗，其中許多這種人甚至假裝負責也沒有做到。

美國政界素來有不成文規矩，前總統卸任後一般都避談政治，自然也不會評論現任總統，但奧巴馬在半個月內兩度犯禁，情況確實罕見，自然惹人關注。

前總統批評繼任人，並非始於奧巴馬。資料顯示，自從1787年美國實施聯邦制，奠定國家政治體制以來，起碼有過4次同類事件。

首例始於1936年，共和黨的胡佛在黨代表大會批評羅斯福新政，指對方正走向獨裁；1956年民主黨大會，杜魯門斥艾森豪威爾對天然資源和石油儲備的措施，將導致落入私人企業手上；1977年，共和黨福特揶揄卡特的經濟政策；1982年，民主黨卡特質疑列根損害美國全球領導地位。

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盡管如此，素來表現「乖仔」的奧巴馬接連犯禁，背後動機還是值得關注。當中起碼有兩大政治盤算，一是為己，二是為人。

為己，關乎是特朗普近期提出的「奧巴馬門」（Obamagate）。根據特朗普說法，奧巴馬和「深層政府」利用調查通俄門事件，企圖破壞特朗普的總統領導。特朗普還要求國會傳召奧巴馬問訊。

陰謀論者認定，美國聯邦政府背後受到「深層政府」操控，就像小布殊政府時期的實際掌舵人是副總統切尼。

特朗普的「奧巴馬門」主張似乎也大同少異，提倡「深層政府」在背後搞鬼。不少人視之為笑話一則，但特朗普窮追猛打，難保事情會發酵下去，甚至搶過疫情應對和11月大選的焦點。奧巴馬自然希望盡早把焦點轉回正經事之上。

為人，就是曾任他副手的拜登。正如不少民調顯示，即使拜登仍然領先，但幅度在疫情期間明顯收窄。無他，疫情迫使眾人居家禁足，無法舉行造勢活動，本身無公職的拜登也缺乏參與抗疫的空間，曝光不足，選情自然受損。

如今距大選不足半年，奧巴馬現身抨擊特朗普不濟，一方面是打擊特朗普，同時也希望勾起眾人對過往奧巴馬政府時期的「美好時光」，支持他的「政治靈童」、戴著奧巴馬時期副總統光環出選的拜登。

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