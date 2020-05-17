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李小加︰中美漸行漸遠 香港更加重要

金融經濟 21:52 2020/05/17

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即將於明年10月約滿後離任的港交所 （00388） 行政總裁李小加接受外媒訪問時表示，疫情下中國內地及香港比西方國家更快重開，意味全球經濟復甦很可能會從亞洲開始。

他表示，中國與美國在運作體系上完全不同，這亦會影響到全球經濟如何復甦。雖然中國經濟重啓先於西方，但他亦表示，長遠而言中國仍受到海外市場復甦進程影響。他認為，中國會得益於其他國家抗疫成功，不然的話疫情最終可能會重回中國。

近日就疫情一事，中美衝突再起。李小加表示︰「從相對的重要性角度來看，（香港）可能會變得更加重要。」 隨着中美之間的距離越來越遠，香港作為橋樑的作用更加重要。

中資企業續赴港上市

他認為，隨着中國經濟擺脫疫情困擾，中資公司將繼續來香港上市，市場仍然強勁。事實上，隨着中資公司在美國面臨新的壓力，香港可能成為更具吸引力的選擇。

早前瑞幸咖啡（美︰LK）捏造了財務數據一事曝光後，美國當局加強了對在美上市中國公司的審查。他認為，若美國能容許中國企業成功立足於當地股市，對美國而言是有利的。但短期而言，無論出於任何原因而走美上市遭拒的中國企業，香港也歡迎它們。

此外，他認為香港規範健全，不鼓勵差劣的企業來港上市。

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