▲ 【德甲復賽】球員嚴守防疫規則 球場冷清「超現實」（多圖）

新冠肺炎疫情在德國緩和，多地開始逐步解封。德甲上周六（16日）閉門復賽，成為歐洲五大聯賽之首。各隊須嚴守衛生指引，如比賽用球每隔一段時間需消毒、入球後慶祝要保持距離。球迷不准進場，意味看台不會傳來歡呼聲和噓聲，比賽變得異常安靜，球員形容情況「超現實」。

【德甲復賽】防疫指引厚達51頁 禁擊掌擁抱慶祝入球

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多蒙特日前以4：0大勝史浩克04，中場球員、19歲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）射入德甲復賽第一球 。他沒有與隊友如以往瘋狂、熱血地埋身慶祝，反而嚴守防疫規則，獨自慶祝。他無奈地說：

「要遵守防疫規則很難，但這就是現在的樣子。我們嘗試遵守規則。」

▲ 球員嚴禁吐痰、握手和擁抱，以碰手腕代替擊掌。

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多蒙特場館可容納超過8萬人，但上周六比賽只有約300人，包括兩軍球員、工作人員等。史浩克04球員出發去場館時，全部戴着口罩，登上隊巴。

看台一片死寂，令場邊的收音更易捕捉到球員和教練的聲音，史浩克04的球員被錄到爆粗。

球員嚴禁吐痰、握手和擁抱，後備球員的座椅搬上看台，足球和座位都經過消毒。各隊教練接受訪問時，電視台職員只能架設長咪收音。

▲ 比賽變得異常安靜，球員形容情況「超現實」。

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惟不是每名球員遵守規則，哈化柏林有球員在對方擺烏龍打破僵局後，擁吻隊友；慕遜加柏的球員跳舞慶祝入球，當時沒有身體接觸，但轉過頭便吻了隊友。德國足球賽會發言人表示，犯禁球員不會受罰。

比賽開始前，警察已到場館外，阻止球迷聚集慶祝；部分人轉到酒吧，以手機串流觀看賽事直播。德國廣播電視（ARD）民調顯示，56%德國人認為，現階段復賽是錯誤。

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▲ 攝影機需戴上口罩工作。

▲ 比賽用球每隔一段時間需消毒。

▲ 後備球員的座椅搬上看台，球員間需隔幾個空位，以保持社交距離。

記者：鄧燕君