【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售

▲ 一田百貨將於5月18至19日，限量抽籤發售「Nintendo Switch 遊戲主機 X 《集合啦! 動物森友會》套裝」(高電量版)，售價2,766元。（一田Facebook圖片）

疫情下，不少港人購買Switch及相關遊戲解悶。一田百貨將於5月18至19日，限量抽籤發售「Nintendo Switch 遊戲主機 X 《集合啦! 動物森友會》套裝」(高電量版)，售價2,766元，名額共650個。（按此登記）（手機登入按此）

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登記時間為5月18日上午10時至5月19日上午8時59分，抽籤結果將於5月19日下午6時於一田Facebook公佈，中籤者會以SMS及電郵通知安排購買事宜，並於5月23日至5月25日，於一田沙田或大埔或荃灣分店取貨，地點一經登記不能更改，不設送貨服務。

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每人只限參加1次，取貨時需出示身份證及確認電郵或SMS核對，如未能出示相乎資料，訂單將會被取消。

現時單買Nintendo Switch 遊戲主機(電池持續時間加長型號) ，行貨於price.com所顯示的售價為3,250至3,480元，水貨則為2,980至4,180元，均不及一田售價便宜。

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▲ Nintendo Switch 遊戲主機(電池持續時間加長型號) ，行貨於price.com所顯示的售價為3,250至3,480元。（price.com圖片）

責任編輯：朱悅瀅