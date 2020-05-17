  • 29°C
香港時間 : 2020517日 (日) 21:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售

商業 20:18 2020/05/17

分享：

一田百貨將於5月18至19日，限量抽籤發售「Nintendo Switch 遊戲主機 X 《集合啦! 動物森友會》套裝」(高電量版)，售價2,766元。（一田Facebook圖片）

疫情下，不少港人購買Switch及相關遊戲解悶。一田百貨將於5月18至19日，限量抽籤發售「Nintendo Switch 遊戲主機 X 《集合啦! 動物森友會》套裝」(高電量版)，售價2,766元，名額共650個。（按此登記）（手機登入按此

【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店

登記時間為5月18日上午10時至5月19日上午8時59分，抽籤結果將於5月19日下午6時於一田Facebook公佈，中籤者會以SMS及電郵通知安排購買事宜，並於5月23日至5月25日，於一田沙田或大埔或荃灣分店取貨，地點一經登記不能更改，不設送貨服務。

【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？

每人只限參加1次，取貨時需出示身份證及確認電郵或SMS核對，如未能出示相乎資料，訂單將會被取消。

現時單買Nintendo Switch 遊戲主機(電池持續時間加長型號) ，行貨於price.com所顯示的售價為3,250至3,480元，水貨則為2,980至4,180元，均不及一田售價便宜。

【消費優惠】商場+品牌購物有何着數？　日日追蹤

Nintendo Switch 遊戲主機(電池持續時間加長型號) ，行貨於price.com所顯示的售價為3,250至3,480元。（price.com圖片）

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店
2020/04/29
【疫市營商】AEON賣健身環大冒險659元　逾2萬人排隊進網店
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
今日
【疫市營商】先施買1送1及低至2折優惠　港資變中資前最後大減價？
【疫市營商】bossini感謝祭全場6折　易手前最後感謝祭？
2020/05/15
【疫市營商】bossini感謝祭全場6折　易手前最後感謝祭？
【疫市營商】莎莎42周年活動　美容用品低至4折兼抽獎贏iPhone
今日
【疫市營商】莎莎42周年活動　美容用品低至4折兼抽獎贏iPhone
著數優惠 疫情 Switch 任天堂 一田 遊戲

下一篇文章

【疫市營商】莎莎42周年活動　美容用品低至4折兼抽獎贏iPhone
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【創業兵團】蝸居大改造　港男留學回流攻日系室內設計
【創業兵團】蝸居大改造　港男留學回流攻日系室內設計
【疫市營商】bossini感謝祭全場6折　易手前最後感謝祭？
【疫市營商】bossini感謝祭全場6折　易手前最後感謝祭？
【口罩供應】屈臣氏WatsMask口罩下周登記　李澤鉅︰「 我都想早啲生產」
【口罩供應】屈臣氏WatsMask口罩下周登記　李澤鉅︰「 我都想早啲生產」
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】實惠推第五批BFE、 PFE≥98%口罩　現時可於網上登記
【口罩供應】實惠推第五批BFE、 PFE≥98%口罩　現時可於網上登記
【口罩供應】屈臣氏捐30萬日本BFE99%、 VFE99%、PFE99%小童口罩
【口罩供應】屈臣氏捐30萬日本BFE99%、 VFE99%、PFE99%小童口罩