啤酒難登大雅之堂？　本地手工啤釀特色啤酒打破局限

▲ 蜜蜜啤品牌配方研發人及釀造事務總監方啟聰（Tomy）指，首3款口味的主要材料只有水、啤酒花、麥芽和酵母。（林宇翔攝）

手工啤酒在啤酒界抬頭，但即使愈來愈多港商創立自家手工啤酒品牌，啤酒亦與紅酒、白酒的地位不同，被認為難登大雅之堂。本地手工啤酒「蜜蜜啤」，創辦人Kennie So與國際級啤酒評審方啟聰（Tomy）合作釀製手工啤，看準他對酒的了解，冀望釀製國際級水準的啤酒，帶領「品嘗啤酒非劈酒」的概念。

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品牌成立於2018年，主攻高價和精緻路線。不過，品牌推出新口味的步伐較其他同業保守。她坦言︰「想先創造令人一試難忘的啤酒」，以質勝量地做好品牌的名聲。每一款手工啤都列明配合不同類型的食物。她舉例，當食客食油膩炸物，便可配搭其「花園IPA」。她笑言「自己都有選擇困難症」，預先幫客人配搭的food pairing，除可減少選擇煩惱外，還可讓客人明白手工啤有不同的配搭方法。

品牌目前在香港銷售外，亦有在中國長沙設有零售點。她透露，只要疫情趨平穩，下一步會於廣州開設體驗店；未來亦銳意帶領品牌進軍歐美及東南亞等新市場。雖然今年環球乃至本港經濟不明朗，但她認為仍不能過分悲觀，冀今年的銷售較去年增長10%至20%。

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無糖手工啤 吸引著重健康的酒客及女士

啤酒發酵時需添加糖，蜜蜜啤就主打無糖配方吸客。其品牌配方研發人及釀造事務總監方啟聰（Tomy）指，首3款口味的主要材料只有水、啤酒花、麥芽和酵母。而目前最新的壽司啤，亦只增加小麥、燕麥、橙皮和芫荽籽，並無額外添加糖。

他認為啤酒與其他高價酒一樣，只要材料的比例不同，便能配搭出不同口味。過去主打3款手工啤酒，可配搭油膩到清淡的食物。他稱，過去未有人想到以啤酒配搭壽司的食法，眼見港人對於日式料理的熱愛，研發近期推出的「壽司啤」，主打啤酒配壽司的食法吸客。

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記者：馬意文