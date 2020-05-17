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【美國疫情】科羅拉多州改計法 死亡人數大減1成

環球社會熱點 19:37 2020/05/17

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【美國疫情】科羅拉多州改計法 死亡人數大減1成

美國疫情持續，科羅拉多州死亡人數卻「離奇」減少1成。科羅拉多州承認，更改新冠肺炎死亡人數的計算方法，即使死者此前已確診新冠肺炎，但若不直接因為新冠肺炎而死，都不會計算在內。

美國疾控中心（CDC）對於死亡個案的計算方法的指引，是把推測已感染新冠肺炎但未確認測試結果的死者，以及曾感染新冠肺炎但未必死於新冠肺炎的死者，都列為新冠肺炎死亡個案。

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故此，美國總統特朗普（Donald Trump）據報曾質疑，美國官方公布的死亡數字是否大於實際死亡數字。

科羅拉多州決定更改計算方法，把新冠肺炎官方死亡人數由此前的1,150人，大減至878人。該州衛生部解釋指，該州有1,150名死者患有新冠肺炎，但只有878人的死亡是「因為」（due to）新冠肺炎。

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科羅拉多州首席醫療總監弗朗斯（Eric France）表示，當局一直向州政府報告指，雖然部份死者確診新冠肺炎，但死因有可能不是因為新冠肺炎，故此當局有收到關於早前的計法是否準確的質疑。

科羅拉多州蒙提祖馬縣（Montezuma）早前有一名35歲男子因酒精中毒而身亡，但由於他此前確診新冠肺炎，故被計算為新冠肺炎死亡人數，事件引起爭議。

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另外，在修改計算死亡數字方法前，科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）曾指，因應該州死亡個案超過1,000宗，反映該州疫情已到了轉折點。

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責任編輯：楊心悅

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