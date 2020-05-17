【疫市營商】莎莎42周年活動　美容用品低至4折兼抽獎贏iPhone

▲ 莎莎近日推出42周年回饋大激減，防疫用品及美容用品均有折扣優惠。（莎莎Facebook圖片）

疫情緩和下，零售商紛紛趁機推優惠吸客。莎莎近日推出42周年回饋大激減，防疫用品及美容用品均有折扣優惠，消費指定金額即可參加大抽獎，有機會贏取 iPhone、 iPad。

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學生即將復課，莎莎推出防疫用品9折優惠，包括Sanrio潔淨免洗噴霧12ml、美國PYRAMEX兒童防護眼鏡等。美容用品方面，即日至2020年6月18日，KIEHL’S 亞馬遜白泥毛孔深層清潔面膜7折即192元、The history of 后拱辰享雪美白套裝4折即660元等。

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莎莎配合42周年舉辦大抽獎活動，由即日至2020年5月31日，於莎莎門市或莎莎網單次購物滿淨價200元或以上即可參加抽獎，並會自動參加終極大抽獎，有機會贏取Apple iPhone 11 Pro Max 512GB、Apple iPad 32GB等獎品。

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此外，莎莎現正向醫護推出優惠，所有醫護人員於5月15、16及17日購買任何產品，均可獲減50元，優惠不切最低消費。截至今天（17日）下午6時，累計超過23,000位醫護人員已獲得優惠。

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責任編輯：朱悅瀅