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【種族歧視風波】德餐廳主廚：「不歡迎中國人」　遭米芝蓮斥種族歧視「摘星」

環球政經 19:25 2020/05/17

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德國的新冠肺炎疫情趨緩和，當地的餐廳近日可有限度重開，當地米芝蓮一星餐廳「Im Schiffchen」宣布恢復營業，惟該餐廳73歲主廚Jean-Claude Bourgueil日前在其個人社交平台表示：「不歡迎中國人」，惹來種族歧視爭議。米芝蓮之後發表聲明，強烈譴責有關言論，並決定將餐廳由推介名單中除名。

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有關言論發布後，遭大批網民批評，特別是當地華人指其言論屬種族歧視，並呼籲抵制餐廳。Bourgueil其後在餐廳Facebook專頁發表道歉聲明，指言論「欠考慮」。他又表示自己的妻子是亞洲人，餐廳員工也來自9個不同國家，強調自已並非種族歧視，有關言論是針對中國的獨裁者，而非所有中國人。

餐廳的Facebook專頁現已關閉，Bourgueil個人平台也沒有公開顯示的資料。

Bourgueil個人平台已沒有公開顯示的資料。

米芝蓮就此在「米其林指南」微信公眾號發表聲明，對Bourgueil的言論表示強烈譴責，指米芝蓮核心價值之一是尊重每一個人，不論其國籍、文化背景及性別，絕不容忍任何形式的種族歧視言論。最後決定將餐廳從「米其林指南」官網的推介榜中移除。

「米其林指南」微信公眾號發表聲明。

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撰文 : 鄺庭芳

歧視 疫情 德國 中國 餐廳 微信 新冠肺炎疫情 米芝蓮

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