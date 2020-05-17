【Home Office】員工監察軟件生意激增　企業專家：有損勞資互信

▲ 疫情讓各地企業僱員都需要在家工作，連帶監控員工工作情況的軟件需求增加。（圖片來源：法新社）

在家工作勢將成為未來職場新常態，但僱主未必對在家工作的員工有信心，外媒報道指出，自從美國需大規模實施遙距工作後，當地企業對監察員工工作效率的解決方案需求急增。不過，被逼安裝這類軟件的員工就對情況表示反感，亦有企業培訓專家表示，企業使用員工監控軟件會損害勞資互信。

外媒NPR訪問兩間提供員工監控方案的公司，Awareness Technologies與Hubstaff，兩間公司均表示，生意自從疫情爆發以來，錄得約2倍增長。其中，Awareness Technologies的軟件會記錄員工電腦的動作進行分析，然後產生生產力的分數，再對員工進行排名。公司負責人指，其企業客戶想要知道員工是否在使用與工作有關的應用，例如電郵軟件或Office應用，抑或是正在看Facebook或YouTube。

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有匿名受訪僱員被僱主要求安裝這類軟件，表示感到不受企業信任，同事間亦感到很沮喪。其公司選用的軟件Time Doctor，會在員工沒有操作電腦時一段時間後，發出警告訊息，並且每10分鐘會使用電腦視像鏡頭拍攝相片，以防員工長時間離開。

▲ Time Doctor設有警告的功能，提醒企業員工不要放下手上工作。

企業心理學家Mac Quartarone向外媒Recode分享，員工監控工具可能會使員工覺得被懲罰，而且如果長期使用，將會破壞勞資互信。他建議，企業要盡量給予員工在家工作的自主權，而任何追蹤行為都要透明，並向員工解釋清楚為何引入有關措施。

責任編輯：周俊霖